Налоги поднимут цены на бензин

«Коммерсанту» стали известны параметры завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Отрицательный акциз на нефть в размере примерно 3 тыс. руб. на тонну получат только НПЗ, выпускающие бензин. Одновременно вводится плавающий акциз, в рамках которого бюджет будет возмещать компаниям половину разницы между внутренней ценой топлива и экспортной альтернативой. Эти меры призваны смягчить повышение цен для потребителей, которое, по замыслу, не превысит 1% в год для бензина и дизельного топлива. Но другие нефтепродукты, например мазут и битум, подорожают в полтора раза и более.

Минфин 9 июня разослал участникам процесса законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Документ будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 14 июня, а через неделю — на заседании правительства, после чего должен быть внесен в Госдуму. Маневр заключается в поэтапном (в течение 2019–2024 годов) снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением НДПИ на нефть. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут. За следующие шесть лет бюджет планирует получить от маневра дополнительно 1,6 трлн руб.

Чтобы внутренние цены на топливо, вокруг резкого взлета которых в последние недели развернулся скандал по всей стране с митингами и публичными обращениями к президенту, не выросли еще сильнее, крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз на нефть. По словам собеседников “Ъ”, критерием будет производство товарного бензина 5-го класса: заводам, у которых на него приходится более 10% первичной переработки, положен отрицательный акциз из расчета примерно 3 тыс. руб. на тонну перерабатываемого сырья (при нынешнем курсе рубля).

Заводам, у которых глубина переработки меньше, полагается отрицательный акциз «только для бензина» исходя из нормы выпуска в 10%. Например, если завод перерабатывает 4 млн тонн сырья, но производит только 300 тыс. тонн бензина, он получит акциз исходя из объема переработки в 3 млн тонн.

НПЗ, которые не производят товарный бензин, вообще не получат акциз — это, в частности, завод в Усть-Луге НОВАТЭКа, Марийский НПЗ группы New Stream Дмитрия Мазурова и т. д. Такой подход соответствует идее Минфина, который рассматривает отрицательный акциз как субсидию для НПЗ и полагает, что лучше целевым образом субсидировать производство нужного рынку бензина, чем всю отрасль целиком.

Отрицательный акциз будет дополнен так называемым плавающим акцизом, который должен частично защитить внутренний рынок от колебаний цен на нефть и курса рубля. Если экспортный netback (стоимость поставки на экспорт с учетом пошлины и затрат на транспортировку по Argus) превышает текущую цену бензина или дизтоплива (по бирже), бюджет возвращает НПЗ половину разницы. Например, 31 мая netback по АИ-95 был выше внутренней цены на 5,5 тыс. руб. на тонну, то есть бюджет вернул бы НПЗ 2,75 тыс. руб., что будет означать соответствующее снижение оптовой цены. В обратную сторону, то есть при наличии премии внутреннего рынка, механизм работать не будет.

Установление акциза будет похоже на мониторинг экспортной пошлины: рассчитываться по предыдущему месяцу на текущий. Это сократит влияние колебаний цены нефти или курса рубля на внутренние цены вдвое: например, с начала года netback по бензину, по данным Reuters Kortes, вырос на 8,4 тыс. руб. на тонну (или 6,3 руб. на литр), тогда как цены на АЗС — только на 3,6 руб. на литр.

Если бы плавающий акциз работал сейчас, то уже происшедшего роста цен на АЗС хватило бы для компенсации роста netback (так как половину компенсировал бы бюджет).

С учетом этих инструментов налоговый маневр, как ожидается, должен привести к росту оптовой цены на бензин и дизтопливо примерно на 400 руб. на тонну в год (0,8%, или примерно по 0,3 руб. на литр). Однако рост цен на другие нефтепродукты должен быть гораздо больше — не менее чем на 50% на битум и мазут, а также существенно на авиакеросин и судовое топливо.

Источник: Ъ