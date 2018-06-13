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Плюсы и минусы проживания в общежитии

Многие успешные и богатые люди начинали свой путь с общежития.

13.06.2018 Фото: ukrainianwall.com Нет комментариев

Плюсы и минусы проживания в общежитии
В рамках современности в этом нет ничего странного и удивительного. Многие проживают здесь долгие годы и вполне счастливы сложившейся ситуацией. Кому-то такое чувство может показаться странным или непонятным. Однако некоторым личностям крайне не импонирует одиночество, они желают жить в пределах коллектива и заниматься построением коммуникаций. Снять общежитие недорого поможет ссылка www.mkserv.ru.
Недостатки у общего житья также имеются и их немало. В первую очередь стоит отметить разность мнений, характеров, мировоззрения и принципов. Кто-то не понимает жизни без животного, а кому-то близость питомцев крайне неприятна. Кроме того, очень часто в общежитии обитает и более мелкая «живность». Однако в этом случае всё зависит исключительно от жильцов. Если они будут держать помещения в чистоте, то этого не произойдёт.
В рамках общежития будет довольно непросто побыть в тишине. Тем людям, которые крайне ценят такой досуг, придётся туго. Общая кухня для многих также является проблемой. Хотя к такому положению вещей довольно быстро привыкаешь. Кроме того, современные люди всё чаще предпочитают питаться вне дома. Этот тренд имеет довольно широкую географию.
Преимуществ гораздо больше и они существенней. В первую очередь стоит сказать о стоимости проживания. Арендовать койку или комнату в общежитии можно за минимальное количество средств. Многим другой вариант просто не «по карману». Очень часто общежития находятся в местах, которые выгодно расположены географически. Таким образом, человек может не только сэкономить, но и оптимизировать полезное время.
В общежитии человек не почувствует себя одиноким. Он всегда найдёт помощь и поддержку в трудную минуту. В любой ситуации можно обратиться к соседям. Даже если просто захочется поговорить. Для многих важно постоянно находиться в социуме.
Общежитие – это реальная возможность развить собственные коммуникативные навыки и получить бесценный жизненный опыт. Только пожив в таком месте человек научиться ценить блага, которые получит в будущем.


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