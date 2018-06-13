КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2 к.кв. в тихом центре города!
продам двухкомнатную квартиру
Продам квартиру или обмен на 1-ю центр
срочно продам квартиру на 11 квартале.
продам студию
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Повышение пенсионного возраста Госдума может начать рассмотривать уже завтра

Первый кандидат на пост губернатора появился в Новосибирской области

Ливни с градом и сильным ветром надвигаются на Бердск

Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске

Плату за проезд на берег Обского моря в районе «Чайки» через шлагбаум собирают в Бердске

Худшее и лучшее пиво назвало Роскачество

Задушил шнурком после знакомства в кафе женщину и спрятал ее труп в лесу Бердска искитимец

Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы захлестнул Россию

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Фото блондинок, брюнеток и рыжих бердчанок опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Процесс обслуживания котельного оборудования

Безопасная и стабильная работа котельного оборудования является важной задачей, которую должен ставить перед собой персонал, обслуживающий его.

13.06.2018 Фото: www.fuerdashaus.de Нет комментариев

Процесс обслуживания котельного оборудования
Чтобы ее осуществить могут применять разные средства, охватывая огромный перечень нюансов, связанных с эксплуатацией системы. Речь идет об условиях работы котельной, и других технических процессах, направленных на поддержку нормальной работы оборудования. При этом важно, чтобы ответственные лица соблюдали правила эксплуатации объекта. Ведь на практике, обслуживание котельной существенно облегчается, если персоналом обеспечивается правильный подход к выбору мощностных режимов работы и производится периодическое отслеживание рабочих показателей.
В общем, техобслуживание котельной предполагает выполнение основных диагностических операций, а также осуществление ремонтных операций. Начальный уровень связан с мероприятиями, которые заключаются в исправление работоспособности агрегатов. Все потому, что в рабочем состоянии оборудование подвержено высоким нагрузкам и даже при нормальной эксплуатации снижается прочность и функционирование используемого оборудования. Сложность в том, что даже если при осуществлении планового осмотра сотрудниками не будет выявлено поломок и заметного износа в деталях, то даже это является поводом для их замены.
Графики обслуживания и прочие нюансы проведения техработ часто зависят от разных факторов. Часто проводимые мероприятия – это ежедневный осмотр, устранение мелких поломок, диагностика отдельных элементов системы.
Ремонтные работы часто являются итогом проведенного осмотра. В любом случае они направлены на возобновление работоспособности системы и ее отдельных элементов. Плановые операции направлены на предупреждение поломок. Если при обслуживании системы были обнаружены проблемы, их устраняют путем планового ремонта. Когда речь идет об аварии, выполняется внеплановый ремонт. При этом оборудование полностью осматривается и заново испытывается. В некоторых ситуациях для этого требуются проектные решения. После окончания ремонтных процедур производятся итоговые испытания и подготовка системы к работе.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Плюсы и минусы проживания в общежитии Покупка бытовой электроники через интернет Процесс обслуживания котельного оборудования

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика