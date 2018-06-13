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Повышение пенсионного возраста Госдума может начать рассмотривать уже завтра

Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии лишь в первом чтении.

13.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Повышение пенсионного возраста Госдума может начать рассмотривать уже завтра

Законопроект о пенсионном возрасте внесут в Госдуму

Правительство может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста 14 июня, сообщил «РИА Новости» источник в парламенте. «Мы ждем, что завтра внесут»,— цитирует его агентство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот проект может быть принят до конца весенней сессии лишь в первом чтении. «Если мы исходим из того, что, допустим, правительство завтра рассматривает этот вопрос и нам вносит законопроект, то у нас с вами, как вы понимаете, на рассылку есть месяц. И мы можем с вами спокойно в первом чтении рассматривать законопроект, затем его обсуждать в летнее время и, соответственно, в ходе сентября при подготовке ко второму чтению. Но никто не будет торопиться, никто не будет нарушать регламенты»,— приводит его слова ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по финрынку, депутат фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков выразил мнение, что повышение пенсионного возраста не улучшит ситуацию на рынке труда. «Я считаю это бессмысленно. Сейчас даже 45-летние с трудом трудоустраиваются. И что мы будем делать с теми, кому за 60?» — сказал он.

О планах повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Вопрос о пенсионной реформе прозвучал в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Президент заявил, что относится к этому «в высшей степени осторожно».

Россияне боятся не дожить до пенсии, передает Ъ , — большинство респондентов против отсрочки выхода на заслуженный отдых.

Только 9% россиян одобряют идею повышения пенсионного возраста в России, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Впрочем, отвечая на вопрос уже не о самой идее, а конкретных параметрах возможной реформы, часть респондентов отвечают иначе: более четверти (27–28%) из них признают, что нынешние пороги выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) занижены. Такая разница в оценках будущей реформы позволяет предположить, что во многом ее успех будет зависеть от публичной подачи этой инициативы.


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