Первый кандидат на пост губернатора появился в Новосибирской области

Новосибирское региональное отделение партии «Народный альянс» выдвинуло Георгия Михайлова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области. Он стал первым, кто подал документы для участия в выборах, которые состоятся 9 сентября, сообщили http://tass.ru/politika/5285994 ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

«Георгий Михайлов подал документы 11 июня. Пока что он один», — сообщили в пресс-службе.

Согласно данным ГАС «Выборы», Михайлову 58 лет, он родился в селе Баган Новосибирской области, в 1985 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Сейчас работает заместителем директора по развитию в компании «Центр правовой помощи».

В 2016 году Михайлов от партии «Коммунисты России» участвовал в выборах депутатов Государственной Думы.

Ранее о намерении выдвинуть кандидатов на пост главы Новосибирской области заявили три политические партии: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Еще несколько пока не приняли окончательного решения об участии в выборах.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды.

Законодательное собрание региона 8 июня назначило досрочные выборы губернатора региона на 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.