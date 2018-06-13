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Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске

Подрядчик, который ремонтировал канализационный коллектор у дома №20А по ул. Рогачева, занимается восстановлением придомовой территории.

13.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске

Завезли землю на детскую площадку за домом № 20А по улице Рогачева

Детскую площадку у дома №20А на ул. Рогачева в Бердске разрушили во время ремонта канализационного коллектора. Местные жители, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возмущенные изуродованным двором многоэтажки, пытались найти ответственного за восстановление.

На сегодняшний день на площадку завезен грунт, предназначенный, видимо, для засыпки и выравнивания площадки.

Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске

Завезли землю на детскую площадку за домом № 20А по улице Рогачева

Замдиректора по строительству и общим вопросам Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко пояснил «Курьер. Среда. Бердск», кто осуществляет работы по восстановлению площадки.

— Ремонт коллектора вдоль Рогачева, 20А производил наш подрядчик. Соответственно и детскую площадку восстановит он же. Не могли сделать этого раньше, тогда дожди шли, поэтому работы не начинали. А сейчас установилась сухая погода, значит, подрядчик возьмется за работу. Ориентировочно, детскую площадку восстановят до 20 июня, — рассказал Александр Алексеевич.

Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске

Завезли землю на детскую площадку за домом № 20А по улице Рогачева

Будут ли установлены на площадку какие-либо «развлекательно-игровые снаряды», станет известно позже.


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