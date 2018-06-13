Интересно, срубят елки около «Веги»?

Повышение пенсионного возраста Госдума может начать рассмотривать уже завтра
Первый кандидат на пост губернатора появился в Новосибирской области
Ливни с градом и сильным ветром надвигаются на Бердск
Восстановят разрушенную при ремонте коллектора детскую площадку до 20 июня в Бердске
Плату за проезд на берег Обского моря в районе «Чайки» через шлагбаум собирают в Бердске
Худшее и лучшее пиво назвало Роскачество
Задушил шнурком после знакомства в кафе женщину и спрятал ее труп в лесу Бердска искитимец
Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы захлестнул Россию
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фото блондинок, брюнеток и рыжих бердчанок опубликованы в газете «Курьер. Среда. Бердск»