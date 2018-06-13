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Интересно, срубят елки около «Веги»?

Шкулов с небес смотрит и переживает — что творится?! Елки тоже будете тут рубить?

13.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Толик:

Работа по парковке кипит около бизнес-центра Вега. Вот, думаю, Шкулов с небес смотрит и переживает — что творится?! Елки тоже будете тут рубить?

Интересно, срубят елки около Веги?


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