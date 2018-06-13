Что за бардак в сборных группах в детсадах Бердска?

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Здравствуйте! На дворе июнь — дождались теплых деньков. Взрослые радуются, дети тем более. Но не для всех летние дни свободны. Начиная с 3-х лет детишкам положено ходить в садик, с 7-ми — школу, а там и работа не за горами.

Так получилось, что у меня двое малышей сейчас ходят в сад. Я работаю, отпуск в июле — полный месяц. В садике (будем называть его N) три месяца назад воспитатели стали уточнять, как родители будут забирать детей на лето, чтобы спланировать график отпусков, видимо. Я попросила отпуск июль и половину августа — бабушка поможет. Казалось, мы готовы ходить в сборную, но не тут то было. Младший ребенок совсем не смог ходить. Оказалось сборные группы начали формировать сверх норматива. Приходим забирать детей, а они спали по соседним группам, в кабинках по два человека. Сегодня одно количество — завтра другое. Первые дни у кого возможность была — забрали детей. Я обрадовалась. Привожу ребенка в 7-45, на площадке человек 10 гуляет… А вечером забирать в группе 34 (!) человека!!! Оказалось, зав.садом дала распоряжение расформировать еще группу. Дети в слезы: вещи найти не могут, места найти не могут… Ребенка в эти выходные я увезла в деревню.

Скажите, уважаемые родители, а Ваших садиках тоже такая ситуация? Как думаете, должен ли зав.садиком, если не хватает средств в Фонде оплаты труда требовать их у выше стоящих органов, или должен разгонять (увольнять — оптимизировать) штат?