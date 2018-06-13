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Худшее и лучшее пиво назвало Роскачество

Среди протестированных популярных брендов не нашли «химического» напитка.

13.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Худшее и лучшее пиво назвало Роскачество

Пиво из натурального сырья делать дешевле, чем из «порошков»

Содержимое каждой восьмой бутылки светлого фильтрованного пива в России должно называться не пивом, а пивным напитком. Об этом сообщает Роскачество, протестировавшее «пенный напиток» 40 популярных брендов, произведенных преимущественно в нашей стране.

Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, в настоящем пиве должно быть не меньше 80 процентов солода (пророщенных и смолотых зерен пшеницы, ячменя, ржи) и до 20 процентов — несоложного сырья, то есть непророщенных зерен ячменя или иных злаков. Если пропорция нарушена, напиток уже не считается классическим пивом.

Зато она отметила, что среди исследованных образцов не было обнаружено ни одного «химического» напитка, то есть изготовленного из спирта с разными добавками. Более того, по ее словам, делать пиво из неких «порошков» на самом деле дороже, чем из натурального сырья, передает  РГ.

Корреляция между объемом солода в пиве и вкусом устанавливалась специальной дегустационной комиссией. Она ставила обезличенным напиткам баллы за цвет, вкус, аромат, пеностойкость. Для определения последнего показателя замерялась высота пены и время ее оседания. Если в стакан диаметром 70-75 миллиметров и высотой 105-110 миллиметров, налить пиво так, чтобы оно попало в его центр, пена должна получиться не меньше трех сантиметров по высоте, а растворяться она должна не меньше трех минут. В итоге пиво трех брендов не прошло испытание «на пену» и было снято с дальнейшей дегустации.

Кстати, в результате испытания вкуса максимальную отметку в 5,5 балла не получил ни один образец.

Все подробности об исследовании пива, а также названия лучших и худших его марок можно прочитать на сайте Роскачества.


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(1) Комментарий

  1. Зверь

    В пововарении ценен ресурс брожения,поэтому не пиво варят из порошка,а добавляют ускоритель брожения,и вместо 21 дня,оно готово за 7 :-D :-D :-D

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