Задушил шнурком после знакомства в кафе женщину и спрятал ее труп в лесу Бердска искитимец

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве на территории Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», труп с характерной для удушения странгуляционной борозды был обнаружен вечером 8 июня в 50 метрах от трассы Р-256 в районе Нового поселка.

Следственным отделом по Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения тела 29-летней женщины с признаками насильственной смерти в лесном массиве на территории Бердска.

По данным следствия, в мае 2018 года 30-летний искитимец познакомился с 29-летней Анастасией Феклиной в одном из кафе Искитима, после чего они продолжили общение.

— 6 июня женщина осталась в гостях у 30-ти летнего мужчины, распивали спиртные напитки, на утро следующего дня между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину шнурком. Далее злоумышленник сдал золотые изделия убитой в ломбард и на вырученные деньги купил спортивную сумку, в которую поместил тело погибшей и переместил в лесной массив Бердска, после чего скрылся, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскали злоумышленника преступления и доставили его к следователю Следственного комитета.

В настоящее время фигурант дела задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.