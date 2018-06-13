Флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике учительницы захлестнул Россию

Педагоги всей страны выкладывают свои снимки в купальниках и в плавках под девизом «Учителя тоже люди». В сообществе «Омбудсмен образования» для российских педагогов стартовал флешмоб в поддержку омской учительницы Виктории Поповой. 26-летнюю преподавательницу истории из Омска уволили из школы после того, как в интернет попала её фотосессия в закрытом купальнике для модельного агентства plus size.

Администрация паблика «Омбудсмен образования» заявляет:

– Фотосессия была не интимная, а весьма обычная. Пора уже понять, что учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых, как и другие граждане. В связи с чем администрация проекта «Омбудсмен образования» просит педагогов присоединиться к флешмобу в поддержку Виктории в целях привлечения общественности к этой проблеме. Проблеме того, что к педагогам несправедливо придираются за их личную, частную жизнь, на которую они, как и все, имеют право. В сообществе был создан альбом «УчителяТожеЛюди». К настоящему моменту в него загрузили уже 63 фотографии – в основном пляжные. Учительницы выложили свои снимки в купальниках, в том числе в открытых, учителя-мужчины – фото в плавках. А кто-то добавил в альбом цитату классика отечественной педагогики Василия Сухомлинского: «Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчётами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать воспитанникам…».

Учитель школы №7 Виктория Попова в свободное время занималась в модельном агентстве и приняла участие в рекламной фотосессии в стиле пин-ап для рекламы одежды plus size. Родители учеников увидели фото, когда заметка об агентстве была опубликована в СМИ. Руководство школы заставило учительницу написать заявление об увольнении по собственному желанию за дисциплинарное нарушение. Мэрия Омска поддержала решение школы, заявив, что Виктория нарушила профессиональную этику педагога. Когда скандал вырос до федерального уровня, мэрия предложила девушке вернуться в школу, передают местные СМИ.