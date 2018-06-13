Въезд на «Чайку» стал по 300 рублей!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис:

11.06.2018 г. проезд на берег в районе «Чайки» стал платным. Недалеко от крайнего коттеджа установлен шлагбаум и будка. На будке указаны тарифы — за проезд 300 руб. с машины.

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