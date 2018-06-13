Снова больше тратить стали россияне

Россияне полностью ушли от сберегательной модели поведения, рассказали «Известиям» в Центробанке. Норма накоплений вернулась к уровню 2013–2014 годов. Уходу от сберегательной модели поспособствовало оживление на рынке потребкредитования. Кроме того, граждане благоприятно оценивают нынешнее время как подходящее для больших расходов. Более активные траты россиян простимулируют розничный товарооборот, ускорят рост экономики и повлияют на повышение ставок по вкладам, считают эксперты.

Сейчас можно говорить о завершении перехода россиян от сберегательной модели поведения к потребительской, констатировали в Центральном банке. Так, норма сбережений (отношение накоплений к располагаемым доходам населения) вернулась к докризисному уровню 2013–2014 годов и составила 7%, отмечается в последнем докладе о денежно-кредитной политике регулятора. В среднесрочной перспективе тенденция сохранится, и норма накоплений останется в диапазоне 7–9%, сообщили «Известиям» в ЦБ.

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Снижению нормы сбережения способствовало оживление на рынке потребительского кредитования, отметили в регуляторе. Другим индикатором, который косвенно указывает на смену модели поведения, служит склонность населения к крупным покупкам: потребители стали более благоприятно оценивать текущий момент как подходящий для больших расходов.

Эксперты объясняют сокращение уровня сбережений улучшением экономической ситуации в стране: курс рубля стабилизировался, цены на нефть поднялись примерно до $70–80 за баррель. При этом граждане все же копят, хоть и не в таких объемах, как во время кризиса. В 2017 году объем сбережений граждан достиг рекордных 29,5 трлн рублей. Сейчас россияне увеличивают свои накопления в связи с ростом реальных зарплат и доходов.

В этом году граждане увеличат свои траты на 3,8–4,3%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. В 2017 году, по данным Росстата, этот показатель вырос на 3,4% и составил 47,9 трлн рублей. Увеличение трат населения ускорит рост розничного товарооборота. По действующему прогнозу Минэкономразвития, этот показатель в 2018 году вырастет на 2,9%. В прошлом году он увеличился на 1,2% после двухлетнего падения.

Рост розничного товарооборота повлечет за собой и ускорение экономики. Так, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ) российский ВВП в этом году вырастет на 1,7% вместо 1,5% годом ранее.

Еще одним драйвером роста товарооборота и экономики в этом году станет Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Ожидается приезд порядка 1,5 млн иностранных болельщиков, заявлял ранее глава Ростуризма Олег Сафонов. Каждый из них потратит в нашей стране порядка $1,5 тыс., прогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. Таким образом, ожидаемые 1,5 млн иностранцев потратят в России порядка $2,3 млрд, или 141 млрд рублей, посчитали эксперты. Это ускорит розничный товарооборот в июне и июле на дополнительные 1–2 п.п., а в целом за этот год — на 0,3–0,4 п.п.

Ситуация с потреблением населения сейчас действительно улучшилась, но говорить о полном отказе населения от сбережений пока преждевременно, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он отметил, что реальные доходы населения начали расти только в этом году после падения на протяжении четырех лет подряд.

Рост потребления населения может повлечь за собой увеличение ставок в экономике — например, по вкладам, отметил доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Таким образом банки постараются привлечь людей, которые не хотят накапливать средства. По словам эксперта, рост розничного товарооборота неизбежно приведет и к небольшому ускорению инфляции. При этом, отмечает он, увеличится и ВВП.

Потребительская уверенность россиян уже в прошлом году была выше, чем в ряде европейских стран, таких как Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Болгария и Греция, отмечали в НИУ ВШЭ. В целом есть предпосылки к тому, чтобы индекс потребительских настроений наших граждан повышался и дальше. По макропрогнозу Минэкономразвития, до 2020 года реальные зарплаты и доходы населения будут увеличиваться.