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Домашний арест просит у суда защита для экс-директора КБУ Бердска

У Александра Кожина истекает срок содержания под стражей. Расследование о «хищении воды» почти на 200 млн рублей еще продолжается.

13.06.2018 Нет комментариев

Домашний арест просит у суда защита для экс директора КБУ Бердска

Александр Кожина на заседании суда по мере пресечения не признавал своей вины и просил домашний арест

В ближайшие пару дней следствие выйдет с ходатайством о продлении содержания под стражей экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина. Срок его ареста истекает 19 июня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судья Татьяна Васюхневич 20 апреля удовлетворила ходатайство следствия и арестовала Кожина на два месяца.

Его, напомним, обвиняют по ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 33 УК РФ. Следствие полагает, что в 2017 году директор КБУ при пособничестве неустановленного лица из компании «СтройРегионСервис» превысил должностные полномочия — снизил задолженность строительной компании за воду и стоки на сумму 20 млн 604 тыс. 781 рубль. Что причинило муниципальному предприятию, а значит, и городу, существенный ущерб и повлекло, по оценке гособвинителя Анны Беловой, тяжкие последствия.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Нахабин, адвокат Кожина, 13 апреля, пока у него нет сведений о намерениях следствия и дате судебного заседания. По словам прокурора Бердска Романа Сивака, расследование еще не завершено, поэтому обвинение будет, скорее всего, ходатайствовать о продлении ареста. Но материалы на эту тему из следственного комитета в прокуратуру пока не поступали.

-Я думаю, что это будет сегодня или завтра. На этой неделе вопрос должен решиться — либо продлят срок содержания под стражей, либо изменят меру пресечения, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Александрович, подчеркнув, что будет настаивать на домашнем аресте.

По словам адвоката, на данный момент от следствия нет никаких известий о скором завершении дела его подзащитного Александра Кожина. Об этом сторону защиты оповещает следствие при передаче дела прокурору для утверждения обвинительного заключения перед передачей дела в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», адвокат Нахабин, представлявший в суде интересы бывшего директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, подавал апелляционную жалобу в областной суд. Защита не согласна с решением бердского суда, арестовавшего Кожина. Но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Напомни, что Александру Кожину вменяют превышение полномочий, за которым последовал ущерб для родного предприятия в сумме почти 200 млн рублей. В одно производство СКР объединил два уголовных дело. Первое, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», возбуждено еще в марте. По версии следствия, Кожин при пособничестве гендиректора МК «Сибиряк» и бывшего замдиректора муниципального «Спецавтохозяства» Сергея Оленича сократил долг «Сибирка» за потребленную воду со 170 млн рублей до 380 тыс.


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