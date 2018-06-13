Снова больше тратить стали россияне
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Трамп и Ким Чен Ын согласились съездить друг к другу в гости
Арестован подозреваемый в убийстве женщины, чей труп под чемоданом нашли в лесополосе Бердска
Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске
Отпечатки пальцев добровольно оставить в полиции предлагают жителям Бердска
Извиниться перед Кадыровым предлагают власти Чечни юмористу Слепакову
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Итоги фотомарафона «Ты мой сыночек, ты моя дочка» подвел «Курьер. Среда. Бердск»