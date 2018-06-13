КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную квартиру
Продам квартиру или обмен на 1-ю центр
срочно продам квартиру на 11 квартале.
продам студию
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Снова больше тратить стали россияне

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Трамп и Ким Чен Ын согласились съездить друг к другу в гости

Арестован подозреваемый в убийстве женщины, чей труп под чемоданом нашли в лесополосе Бердска

Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Отпечатки пальцев добровольно оставить в полиции предлагают жителям Бердска

Извиниться перед Кадыровым предлагают власти Чечни юмористу Слепакову

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Итоги фотомарафона «Ты мой сыночек, ты моя дочка» подвел «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Трамп и Ким Чен Ын согласились съездить друг к другу в гости

Лидеры США и Северной Кореи приняли взаимные приглашения, дав гарантии безопасности.

13.06.2018 Фото: © AFP 2018 / Susan Walsh, pool Нет комментариев

Трамп и Ким Чен Ын согласились съездить друг к другу в гости

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь тот согласился приехать в Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Два лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, уверенные в том, что это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что посетит с визитом Северную Корею «в подходящее время».

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР, по ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

США и КНДР также обязались при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Въезд на «Чайку» стал по 300 рублей! Снова больше тратить стали россияне Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чей труп нашли в лесу Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика