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Арестован подозреваемый в убийстве женщины, чей труп под чемоданом нашли в лесополосе Бердска

Для перевозки тела задушенной житель Искитима специально купил дорожную сумку. Предположительно, 30-летний искитимец задушил свою знакомую в Искитиме из-за ревности и спрятал тело в соседнем Бердске.

13.06.2018 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Арестован подозреваемый в убийстве женщины, чей труп под чемоданом нашли в лесополосе Бердска

На месте обнаружения трупа несколько часов работала оперативная группа

В минувшие праздничные выходные был задержан подозреваемый в убийстве молодой жительницы Искитима, чье тело с признаками насильственной смерти был обнаружен 8 июня в 50 метрах от дороги — на бердском участке трассы Р-256 в Новом поселке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жительницу Искитима задушили, а труп спрятали в лесу. На шее погибшей осталась характерная для удушения странгуляционная борозда. Личность погибшей установили оперативно — 29-летняя Анастасия Феклина.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, убийство произошло в Искитиме, откуда тело перевезли в Бердск. 30-летнего подозреваемого в убийстве жителя Искитима задержали, подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в Следственном комитете.

По сведениям редакции, он арестован, помещен в СИЗО и дает признательные показания. По предварительной информации, он рассказывает следователям, что якобы намеренно купил большую сумку на колесиках в виде чемодана для перевозки трупа. А поводом для жестокой расправы стала ревность.


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(1) Комментарий

  1. Никита Козырев

    Когда взяли скриншот с моего видео и написали, «Фото читателя».

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