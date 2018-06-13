КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную квартиру
Продам квартиру или обмен на 1-ю центр
срочно продам квартиру на 11 квартале.
продам студию
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Снова больше тратить стали россияне

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Трамп и Ким Чен Ын согласились съездить друг к другу в гости

Арестован подозреваемый в убийстве женщины, чей труп под чемоданом нашли в лесополосе Бердска

Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Отпечатки пальцев добровольно оставить в полиции предлагают жителям Бердска

Извиниться перед Кадыровым предлагают власти Чечни юмористу Слепакову

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Итоги фотомарафона «Ты мой сыночек, ты моя дочка» подвел «Курьер. Среда. Бердск»

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Прошедшие в последние дни сильные дожди размыли грунт под асфальтом у дома в Микрорайоне. Местные жители для безопасности обозначили яму сушилкой для белья.

13.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Провалился асфальт из за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Место провала для безопасности обозначили сушилкой для белья

На улице Красная Сибирь в Бердске вблизи дома №130 произошел провал асфальта в ночь на 13 июня. На место происшествия утром в среду выезжал директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров.

Замдиректора по строительству бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ситуация с провалом «обычная», с которой разберутся в ближайшее время.

— В прошлом году мы сделали колодец и заменили трубу. Причина провала, предварительно, в том, что грунтовые воды во время прошедших усиленных дождей промыли каверну. Из-за этого и произошло обрушение асфальта. В течение получаса обследуем, временно засыплем щебенкой. В формате благоустройства устраним этот дефект. Это обычная рабочая ситуация. С технической стороны все в порядке, труба функционирует нормально, — рассказал Александр Алексеевич.

Провалился асфальт из за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Уже начертили карту для вырезки асфальта

Старшая по дому рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что небольшая яма в асфальте образовалась 11 июня. Она позвонила в управляющую компанию, беспокоясь о том, что асфальт будет рушиться и дальше. а это опасно, поскольку во дворе проезжают и паркуются автомобили. В УК оставили без внимания ее опасения, говорит старшая по дому. И вот вечером 12 июня асфальт все-таки провалился. И тогда коммунальщики «начали шевелиться».

Чтобы как-то обезопасить соседей, старшая по дому вставила в провал сушилку для белья — так яма заметнее.

Провалился асфальт из за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Опасная яма

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне Дня Победы ушел под землю асфальт на площади перед бердской мэрией.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Въезд на «Чайку» стал по 300 рублей! Снова больше тратить стали россияне Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чей труп нашли в лесу Бердска

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Эти ситуации уже называются обычными? Дальше щебень и все проблема решена? :-D Класс!!!!

    Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Аноним

    Да, всё как обычно — земля проваливается, трубы лопаются, дороги разваливаются. Рабочий режим постоянной катастрофы.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Гость

    Вспоминайте или поднимайте документы где что копали в последнее аремя даже за год и ждите везде будут проапы потому что нашм комунальщики и жкх все делают для галочки залатали и ладно потом еще денег спишут на этот провал

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика