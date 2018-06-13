Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

На улице Красная Сибирь в Бердске вблизи дома №130 произошел провал асфальта в ночь на 13 июня. На место происшествия утром в среду выезжал директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров.

Замдиректора по строительству бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ситуация с провалом «обычная», с которой разберутся в ближайшее время.

— В прошлом году мы сделали колодец и заменили трубу. Причина провала, предварительно, в том, что грунтовые воды во время прошедших усиленных дождей промыли каверну. Из-за этого и произошло обрушение асфальта. В течение получаса обследуем, временно засыплем щебенкой. В формате благоустройства устраним этот дефект. Это обычная рабочая ситуация. С технической стороны все в порядке, труба функционирует нормально, — рассказал Александр Алексеевич.

Старшая по дому рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что небольшая яма в асфальте образовалась 11 июня. Она позвонила в управляющую компанию, беспокоясь о том, что асфальт будет рушиться и дальше. а это опасно, поскольку во дворе проезжают и паркуются автомобили. В УК оставили без внимания ее опасения, говорит старшая по дому. И вот вечером 12 июня асфальт все-таки провалился. И тогда коммунальщики «начали шевелиться».

Чтобы как-то обезопасить соседей, старшая по дому вставила в провал сушилку для белья — так яма заметнее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне Дня Победы ушел под землю асфальт на площади перед бердской мэрией.