Провалился асфальт из-за ливней во дворе многоэтажки в Бердске

Место провала для безопасности обозначили сушилкой для белья
На улице Красная Сибирь в Бердске вблизи дома №130 произошел провал асфальта в ночь на 13 июня. На место происшествия утром в среду выезжал директор городского управления ЖКХ Владимир Захаров.
Замдиректора по строительству бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ситуация с провалом «обычная», с которой разберутся в ближайшее время.
— В прошлом году мы сделали колодец и заменили трубу. Причина провала, предварительно, в том, что грунтовые воды во время прошедших усиленных дождей промыли каверну. Из-за этого и произошло обрушение асфальта. В течение получаса обследуем, временно засыплем щебенкой. В формате благоустройства устраним этот дефект. Это обычная рабочая ситуация. С технической стороны все в порядке, труба функционирует нормально, — рассказал Александр Алексеевич.
Уже начертили карту для вырезки асфальта
Старшая по дому рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что небольшая яма в асфальте образовалась 11 июня. Она позвонила в управляющую компанию, беспокоясь о том, что асфальт будет рушиться и дальше. а это опасно, поскольку во дворе проезжают и паркуются автомобили. В УК оставили без внимания ее опасения, говорит старшая по дому. И вот вечером 12 июня асфальт все-таки провалился. И тогда коммунальщики «начали шевелиться».
Чтобы как-то обезопасить соседей, старшая по дому вставила в провал сушилку для белья — так яма заметнее.
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Эти ситуации уже называются обычными? Дальше щебень и все проблема решена? Класс!!!!
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Да, всё как обычно — земля проваливается, трубы лопаются, дороги разваливаются. Рабочий режим постоянной катастрофы.
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Вспоминайте или поднимайте документы где что копали в последнее аремя даже за год и ждите везде будут проапы потому что нашм комунальщики и жкх все делают для галочки залатали и ладно потом еще денег спишут на этот провал
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