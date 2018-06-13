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Итоги фотомарафона «Ты мой сыночек, ты моя дочка» подвел «Курьер. Среда. Бердск»

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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

В газете от 13 июня опубликованы фотографии участниц фотомарафона «Я блондинка, я брюнетка, а я рыжая».

13.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»Сегодня, 13 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №20/2018.

В номере вы прочтете:

1. Фото марафона «Я блондинка, я брюнетка, а я рыжая».

2. Инвалид-бердчанин попросил у Путина денег на ремонт старенькой «Нивы».

3. Разбитую дорогу на ул. Первомайской в Бердске залатают в июне.

4. Проект моста за 83 млн рублей через Гуменку прошел экспертизу.

5. В бердском парке поставят урны для собачьих экскрементов.

6. Глобальное осушение Бердска: строят дренаж и помогают пострадавшим из разрушенных домов.

7. Политического убежища в США попросил оппозиционер из Бердска Егор Савин.

8. ТОСы строят детские площадки и футбольные поля.

9. Прошла премьерная экскурсия по исчезнувшему Бердскому радиозаводу.

10. Пушкина прочитали пассажирам бердских автобусов в Пушкинский день.

11. Где вылечат домашних питомцев в Бердске.

12. 6 важных вопросов о клещах.

13. Правильное удобрение земли на дачном участке.

14. Лето — время для ремонта крыши.

15. Гороскоп и ТВ-программа.

На обложке — 80 млн рублей — и дома не рухнут от подтопления в Бердске.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 12 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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