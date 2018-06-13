Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 13 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №20/2018.

В номере вы прочтете:

1. Фото марафона «Я блондинка, я брюнетка, а я рыжая».

2. Инвалид-бердчанин попросил у Путина денег на ремонт старенькой «Нивы».

3. Разбитую дорогу на ул. Первомайской в Бердске залатают в июне.

4. Проект моста за 83 млн рублей через Гуменку прошел экспертизу.

5. В бердском парке поставят урны для собачьих экскрементов.

6. Глобальное осушение Бердска: строят дренаж и помогают пострадавшим из разрушенных домов.

7. Политического убежища в США попросил оппозиционер из Бердска Егор Савин.

8. ТОСы строят детские площадки и футбольные поля.

9. Прошла премьерная экскурсия по исчезнувшему Бердскому радиозаводу.

10. Пушкина прочитали пассажирам бердских автобусов в Пушкинский день.

11. Где вылечат домашних питомцев в Бердске.

12. 6 важных вопросов о клещах.

13. Правильное удобрение земли на дачном участке.

14. Лето — время для ремонта крыши.

15. Гороскоп и ТВ-программа.

На обложке — 80 млн рублей — и дома не рухнут от подтопления в Бердске.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

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