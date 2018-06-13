Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

Сегодня, 13 июня, около 9 часов утра в Бердске упала с третьего этажа пожилая женщина. Инцидент произошел в 4-этажном доме №4 на ул. Суворова. Дворник, увидевшая лежащую на газоне за домом человека, немедленно позвонила в «скорую».

Медики увезли упавшую в травматологическое отделение бердской горбольницы. И, как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», не обнаружили у нее серьезных травм — только ушибы. Однако, пострадавшей предстоит обследование на предмет возможного сотрясения головного мозга и повреждений внутренних органов.

Вероятно, на отсутствие существенных травм сказалось то, что было невысоко — не более 7 метров, а под балконом густая трава и мягкая земля. На газоне осталась вмятина от падения человека.

По информации соседей, женщина, которой больше 70 лет, вероятно, перепутала балконную дверь с входной и вышла не в подъезд, а с балкона. Скорее всего, пенсионерка собиралась на дачу, поскольку выпала она вместе сумкой на колесиках. Полагают, что у женщины могло подскочить давление или обостриться болезнь, что лишило ее ориентации в пространстве.

В больницу немедленно вызвали дочь пострадавшей бердчанки, которая дала медикам пояснения и высказала готовность забрать мать домой, если разрешат врачи.