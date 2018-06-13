КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
продам
продам
продам двухкомнатную квартиру
продам двухкомнатную квартиру
Продам 3-комн.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

11-ю погибшую нашли в затонувшем после крушения катамаране в Волгограде

Объединиться вокруг сборной России по футболу просит нападающий Дзюба

Короткая рабочая неделя началась у россиян

Граждане Китая и Сьерра-Лионе отпраздновали День России в Бердске

Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском

США расширили список антироссийских санкций

В жестком ДТП из-за трактора разбились два авто и два человека пострадали в Бердске

Окровавленный труп нашли на остановке рядом с Бердском

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

10 человек погибли в столкновении катамарана и баржи на Волге

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

Пожилая женщина, вероятно, перепутала балконную дверь с входной, собираясь поехать на дачу. Серьезных травм при падении она не получила.

13.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий

Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

Место происшествия

Сегодня, 13 июня, около 9 часов утра в Бердске  упала с третьего этажа пожилая женщина. Инцидент произошел в 4-этажном доме №4 на ул. Суворова. Дворник, увидевшая лежащую на газоне за домом человека, немедленно позвонила в «скорую».

Медики увезли упавшую в травматологическое отделение бердской горбольницы. И, как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», не обнаружили у нее серьезных травм — только ушибы. Однако, пострадавшей предстоит обследование на предмет возможного сотрясения головного мозга и повреждений внутренних органов.

Вероятно, на отсутствие существенных травм сказалось то, что было невысоко — не более 7 метров, а под балконом густая трава и мягкая земля. На газоне осталась вмятина от падения человека.

Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

Под балконом

По информации соседей, женщина, которой больше 70 лет, вероятно, перепутала балконную дверь с входной и вышла не в подъезд, а с балкона. Скорее всего, пенсионерка собиралась на дачу, поскольку выпала она вместе сумкой на колесиках. Полагают, что у женщины могло подскочить давление или обостриться болезнь, что лишило ее ориентации в пространстве.

В больницу немедленно вызвали дочь пострадавшей бердчанки, которая дала медикам пояснения и высказала готовность забрать мать домой, если разрешат врачи.

Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

Во дворе обсуждают инцидент

Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске

старый дом на 11-м квартале


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Выпала с третьего этажа с тележкой и осталась невредимой пенсионерка в Бердске 11-ю погибшую нашли в затонувшем после крушения катамаране в Волгограде Объединиться вокруг сборной России по футболу просит нападающий Дзюба

(1) Комментарий

  1. zizou

    ну, перепутала — и упёрлась в перила. и?…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика