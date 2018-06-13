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10 человек погибли в столкновении катамарана и баржи на Волге

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11-ю погибшую нашли в затонувшем после крушения катамаране в Волгограде

Поисковая операция на Волге после столкновения судна с баржей с массовой гибелью людей завершена.

13.06.2018 Фото: МЧС Нет комментариев

11 ю погибшую нашли в затонувшем после крушения катамаране в Волгограде

Спасатели достали утонувшее судно

12 июня около 9.30 мск при подъёме судна из воды было найдено тело 11-й погибшей.

Катамаран был поднят из воды на берег при помощи автокрана. Поисковая операция завершена, сообщили в МЧС.

С пострадавшими и родственникам погибших и пострадавших продолжают работать психологи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 июня около 22.00 мск на акватории реки Волги в Центральном районе Волгограда произошло столкновении двух судов. Прогулочный катамаран «Елань-12» с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечёркин».

В ходе поисково-спасательной операции спасено 5 человек.

Для поиска пострадавших применялся беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Проводилось патрулирование акватории и прибрежной зоны, а также островов Сарпинский и Голодный.

Всего к ликвидации ЧС привлекалось: 1400 человек, 55 единиц техники, 12 плавсредств в том числе от МЧС 91 человек, 16 единиц, 5 плавсредств.


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