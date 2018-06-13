Объединиться вокруг сборной России по футболу просит нападающий Дзюба

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах
Футболисты сборной России видят негативный фон вокруг команды со стороны журналистов и болельщиков и просят всех объединиться вокруг команды во время чемпионата мира, заявил нападающий Артем Дзюба.
Россияне сыграют 14 июня в матче открытия мундиаля против команды Саудовской Аравии. Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.
«Смотрю все, что происходит, негативный фон (присутствует). Хотел бы попросить вас, журналистов, чтобы нас поддержали, турнир еще не начался, а вы уже так агрессивно себя ведете. Турнир закончится и уже будете делать определенные выводы, решать, кто, как и что, а сейчас прошу объединиться всю страну. В нашей стране сейчас будет праздник футбола, много миллионов людей будет болеть за нас. Мы тут месяц пашем, работаем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира», — сказал Дзюба журналистам, передает РИА Новости.
«Как и все команды, мы хотим выиграть чемпионат мира, надо постепенно решать задачи. Наша задача выйти из группы, сейчас нам нужна поддержка всех, очень много скептиков, негатива вокруг, а мы хотим сплотиться вокруг команды. Мы вместе единое целое, а порознь никому плюсов не будет. Мы готовимся к турниру, хотим выиграть, а вы думаете, что мы готовимся просто так. Для нас это главное событие в жизни, нам нужна поддержка всей страны, а мы положим на алтарь победы всё. Мы будем биться, сражаться, а потом будете нас судить», — добавил футболист.
На групповом этапе чемпионата мира российская сборная также сыграет с командами Египта и Уругвая.
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