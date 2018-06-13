11-ю погибшую нашли в затонувшем после крушения катамаране в Волгограде
Объединиться вокруг сборной России по футболу просит нападающий Дзюба
Короткая рабочая неделя началась у россиян
Граждане Китая и Сьерра-Лионе отпраздновали День России в Бердске
Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском
США расширили список антироссийских санкций
В жестком ДТП из-за трактора разбились два авто и два человека пострадали в Бердске
Окровавленный труп нашли на остановке рядом с Бердском
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре
10 человек погибли в столкновении катамарана и баржи на Волге