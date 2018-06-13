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Короткая рабочая неделя началась у россиян

Только три дня предстоит работать гражданам РФ в связи с прошедшим Днем России.

13.06.2018 Фото: Славы Душина Нет комментариев

Короткая рабочая неделя началась у россиян

День России в Бердске

Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщили в Роструде.

Понедельник и вторник (12 июня), когда и праздновали национальный праздник, были объявлены выходными днями.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 июня по 15 июня», — передает ведомство.

В Роструде также напомнили, что предыдущая рабочая неделя была продлена на один день, после чего последовали сразу три выходных.

12 июня в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие 7 млн человек. Так, в Омске прошел парад национальностей, в Крыму — мотопробег по новому мосту через Керченский пролив, а в Москве к празднованию присоединились болельщики сборной Аргентины, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.

В Бердске горожан поздравили в Днем России граждане Китая и Сьерра-Лионе. Прошел городской фестиваль национальных культур и традиционный пробег «ВелоБердск».


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