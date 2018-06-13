Отпечатки пальцев добровольно оставить в полиции предлагают жителям Бердска

Главк МВД России по Новосибирской области предлагает гражданам пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Процедура оказания государственной услуги по добровольной дактилоскопической регистрации граждан регламентирована законом от 25 июля 1998 года №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией.

Дактилоскопирование гарантирует установление личности при порче документов, несчастных случаях, особое значение эта процедура имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая регистрация помогает родственникам найти пропавшего члена семьи.

Для прохождения регистрации необходимо предоставить следующие документы:

— письменное заявление о предоставлении государственной услуги (приложения №1, 2, 3 к Административному регламенту);

— паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о рождении — для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;

— документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), — при подаче заявления усыновителем (удочерителем);

— документ, подтверждающий факт установления опеки, — при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;

— документ, подтверждающий факт установления попечительства, — при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

При получении дактилоскопической информации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации — не более одного часа с момента принятия решения о возможности предоставления государственной услуги. После проведения дактилоскопирования гражданам выдается справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации.

По всем интересующим вопросам, связанным с оказанием государственной услуги, новосибирцы и жители области могут обратиться в территориальные органы внутренних дел.

В Бердске «оставить свои пальчики» можно в городском отделе МВД по адресу: ул. Пушкина, 35, тел. 8 (38341) 3-00-77.