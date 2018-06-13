Отпечатки пальцев добровольно оставить в полиции предлагают жителям Бердска

Военные в обязательном порядке оставляют свои отпечатки пальцев
Главк МВД России по Новосибирской области предлагает гражданам пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Процедура оказания государственной услуги по добровольной дактилоскопической регистрации граждан регламентирована законом от 25 июля 1998 года №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией.
Дактилоскопирование гарантирует установление личности при порче документов, несчастных случаях, особое значение эта процедура имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопическая регистрация помогает родственникам найти пропавшего члена семьи.
Для прохождения регистрации необходимо предоставить следующие документы:
— письменное заявление о предоставлении государственной услуги (приложения №1, 2, 3 к Административному регламенту);
— паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство о рождении — для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста;
— документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), — при подаче заявления усыновителем (удочерителем);
— документ, подтверждающий факт установления опеки, — при подаче опекуном заявления в отношении лица, находящегося под его опекой;
— документ, подтверждающий факт установления попечительства, — при подаче попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
При получении дактилоскопической информации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации — не более одного часа с момента принятия решения о возможности предоставления государственной услуги. После проведения дактилоскопирования гражданам выдается справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
По всем интересующим вопросам, связанным с оказанием государственной услуги, новосибирцы и жители области могут обратиться в территориальные органы внутренних дел.
В Бердске «оставить свои пальчики» можно в городском отделе МВД по адресу: ул. Пушкина, 35, тел. 8 (38341) 3-00-77.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Идея хорошая, но как обычно бывает с благими намерениями и доверием к местной полиции, нет гарантии что это не будет использовано против вас. Может просто клеймить жителей? Выжигать тавро по прописке как скоту?
2 1