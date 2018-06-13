Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

— С газетой «Курьер» мы сотрудничаем с момента ее основания. За 15 лет увеличилось число страниц, расширилась аудитория издания.

Если честно, я ее больше люблю читать, чем другие бердские издания.

«Курьер» — очень яркая и красочная газета с легко изложенной информацией. Всегда просматриваю рубрику : «С днем рождения!». Бердск — город маленький, много знакомых. В газете прочитал — о, у него день рождения! Самое время взять телефон и поздравить.

Особенно мне нравятся новости, отражающие события Бердска. Многие сейчас читают сайты, а я люблю по-старинке полистать газету. Я и книги предпочитаю печатные. Желаю любимой газете оставаться на рынке 15 раз по 15 лет. Осваивайте новые территории Искитима и Академгородка.

Поменьше криминала, побольше радостной информации про детей и людей, делающих добрые дела в Бердске.