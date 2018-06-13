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Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков горожан в тельняшках мы посвящаем 15-летию и Дню рождения русской тельняшки 19 августа.

13.06.2018 Фото: pixabay.com 3 коммент.

Акция снимков горожан в тельняшках мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск» и Дню рождения русской тельняшки 19 августа.

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков горожан в тельняшках мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск»и Дню рождения русской тельняшки 19 августа.

Приглашаем наших читателей, которые обожают носить тельняшки, а может быть, даже служили на флоте или работают моряками дальнего плавания, участвовать в очередном фотомарафоне «Нас много и мы в тельняшках», посвященном Дню рождения русской тельняшки 19 августа и 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Да, мы знаем, что правильно звучит выражение «Нас мало и мы в тельняшках»! Но уверены, что не только мы, курьеровцы, любим носить тельняшки, но сотни бердчан тоже. Поэтому мы чуть подкорректировали известную фразу.

Присылайте снимки – свои, мужа, сына, дочери, мамы, жены, деда, друга, в общем, всех, кто готов вместе с нами носить тельняшку, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мы в тельняшке». Принимаем и групповые портреты. Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а 15 августа опубликуем их все вместе едином проекте «Нас много и мы тельняшках», прям в канун Дня рождения русской тельняшки. Так же мы разметим альбом «Нас много и мы в тельняшках» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 15 самых оригинальных и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 августа 2018 года.

СПРАВКА

В России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен в нашей стране. Особенно широко его празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию. Тельняшка (в народе также – тельник) – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка, пишет сайт www.calend.ru

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
прислала Лилия Прудникова

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
слева Демина Полина. Справа Рябова Александра
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшках. Алексей Мезенцев
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бойцам 67 ОБрСпН посвящается, нас мало, но дух наш силён! Тельник на голое тело в яростной атаке всегда ввергал врага в ужас! (если только так?)
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшке. Зыков Михаил
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Даниил, Илья, Наталья
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Даниил, Илья, Наталья

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нобилевы : папа -Дима, мама-Эльвина и доча-ВикторияМы в тельняшке nobileva
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нобилевы : папа -Дима, мама-Эльвина и доча-Виктория

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Здравствуйте, наш сад называется «Кораблик» и мы бы хотели поучаствовать в акции, к сожалению не все сотрудники на фото

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Со Светкой перед кругосветкой

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нас много и мы тельняшках. Юлия Цуканова
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нас много и мы тельняшках. Юлия Цуканова
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нас много и мы тельняшках. Юлия Цуканова
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия и Полина!

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Семья Лотковых
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Шорохов Федор и кот Тайсон

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
слева направо-Гриненко-Брежнев Никита, Гриненко-Брежнев Артем
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
слева направо — Гриненко-Брежнев Никита, Шабатько Даша
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
слева направо — Шабатько Даша, Гриненко-Брежнева Евгения, Шабатько Катя
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
слева направо — Гриненко-Брежнева Евгения, Шабатько Даша

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, Примите фотографии для фотомарафона «Мы в тельняшке» На фото семья Кузьменко папа Олег, мама Ирина, детки Дарья и Ксения.
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день, Примите фотографии для фотомарафона «Мы в тельняшке» На фото семья Кузьменко папа Олег, мама Ирина, детки Дарья и Ксения.

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Папа Максим, Сын Макар, Мама Катя
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшках

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшках, нас очень много
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Руслашка в тельняшке
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сафронов Семён Артёмович
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Егоров Михаил (на фотографиях 5 лет)
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Егоров Михаил (на фотографиях 5 лет)
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Группа «Альянс» ДК Родина, Студия Популярной Музыки «Город Песен»
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Алексей и Андрей Докукины
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Алексей и Андрей Докукины

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Доброе утро. На фото семья Басалаев Ярослав, Журина Валентина и наша дочь Басалаева Екатерина

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшках
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшке
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Наш дружный 6 «А» класс и мы в тельняшках!
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы из Ромашки, мы в тельняшках
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Савва
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нас много и мы в тельняшках

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нас много и мы в тельняшках
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Софья и Алина
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Данила и Дмитрий
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Нестеров Матвей 4 года

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
На фото мой папа, Басалаев Олег, сестры Василина, Ульяна, Варвара и братишка Тимофей
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Бочкарева Екатерина

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
На фото Бузины Виктор и Вероника «Полосочка к полосочке -То белая, то синяя.Ты у меня сестрёночка Самая красивая!»

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Мы в тельняшках

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Сергеев Дмитрий 4 месяца

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Более нелепого праздника не придумать :-D День рождения тельняшки, да вы там совсем рихнулись уже :-!

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  2. вмф

    Тельняшки вообще-то с Мальты привезли. Надо было в ДК «Родина» сходить на «Голубые береты». Там в зале такие «колориты» в тельняшках имели быть.

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  3. Пенсионер

    Поддерживаю содружество в тельниках!!! К сожалению, из-за древности фото не выставить не могу…, но! Я со своими!!!

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