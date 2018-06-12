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Граждане Китая и Сьерра-Лионе отпраздновали День России в Бердске

Иностранцы поздравили с главным российским праздником бердчан, которые, несмотря на жару, собрались на площади Горького, участвовали в велопробеге и смотрели концерт.(ВИДЕО, ФОТО)

12.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Участник велопробега в Бердске Абубакар Джалло, Сьерра-Лионе, Африка

Сегодня, 12 июня, жители и гости Бердска празднуют День России. На различных площадках города торжества, посвященные празднику, начались с 10 часов утра.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Подростки с сувенирной атрибутикой, посвященной дню России

На аллеях парка с утра можно было приобрести сувениры, научиться раскрашивать объемные фигуры или самому выступить в роли холста — подставить лицо под кисть художника.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Можно научиться раскрашивать объемные фигуры

У фонтана с самого утра обучали сборке и разборке оружия. Курсанты военно-патриотических клубов продемонстрировали процесс разборки и сборки на время.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Школьник учится разбирать оружие

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Коллективный поиск нового способа разборки оружия

Автор видео Слава Душин

Некоторые аттракционы в городском парке отдыха пользовались огромной популярностью. А некоторые, как вот этот «настоящий» экскаватор, были незаслуженно обойдены вниманием посетителей.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

«Одинокий» экскаватор

Незадолго до начала праздничного концерта танцевальные коллективы делали «контрольный прогон» своих номеров.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Контрольный прогон танца

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Контрольный прогон танца

На площади Горького в Бердске торжественные мероприятия начались после полудня. К этому моменту в воздухе уже разлилось неудержимое тепло, переходящее в жару, приправленную запахами шашлыка и сладкой ваты. Кто-то искал спасения в тени деревьев, а кто-то — в воде фонтана. Это же не считается купанием, запрещенным на территории фонтана?

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Маленький бердчанин, под присмотром мамы, постигает ценность воды в жару

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Сидеть и слушать голос воды — бесценно

К началу торжественной части праздника на главной площади города собралось много бердчан. Несмотря на жару, отсутствие тени и ограниченный доступ к фонтану, горожане пребывали в отличном настроении.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Лето и праздник — море позитива

Автор видео Слава Душин

Концерт открыли школьники, изучающие один из видов из восточных единоборств — тэквондо.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Ки-я!

После нескольких приветственных речей, доносившихся с о сцены, на площадь Горького вкатилась колонна велосипедистов, участвовавших в велопробеге. Они проехали по всему городу, стартовав у ДК «Родина». Такая в Бердске традиция на 12 июня.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Колонна велосипедистов

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Папа с сыном под флагом

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Участница велопробега

Автор видео Слава Душин

Велосипедист Тимофей рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о своих впечатлениях от пробега

Автор видео Слава Душин

Позднее один из участников велопробега, гость из солнечной Африки Абубакар Джалло, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о себе, о России и о россиянах.

Автор видео Слава Душин

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Группа от общества глухих, участвовавшая в велопробеге

Кроме того, на празднике был замечен «букет цветов» из Китая. Группа девушек со своей преподавательницей во главе занимаются обучению китайскому языку, ведя «конфуцианский» класс в НГУ. Ван Линь рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о своей группе и о своих впечатлениях от пребывания в России.

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

Группа учителей китайского языка

«Меня зовут Ван Линь. Я директор с китайской стороны в НГУ. Мы все приехали сюда, чтобы помогать русским в изучении китайского языка. Мы все преподаватели китайского языка в НГУ, у нас там есть класс Конфуция. Мы услышали, что сегодня день России, а в Бердске есть ярмарка, и мы как раз сегодня … … и мы все приехали сюда, во-первых, посмотреть, во-вторых, мы бывали здесь раньше на конференции, только по городу мы не были. Мне, конечно, самой все нравится — Академгородок, потому что там воздух чистый, весь городок в лесу. Свежий воздух. Люди воспитанные, образованные. А Бердск мне тоже нравится — город хотя и небольшой, да только люди гостеприимные. … Мы хотим пожелать крепкой дружбы между нашими странами, между нашими народами…»

А кто-то просто ждал…

Граждане Китая и Сьерра Лионе отпраздновали День России в Бердске

В ожидании


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