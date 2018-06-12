Граждане Китая и Сьерра-Лионе отпраздновали День России в Бердске

Участник велопробега в Бердске Абубакар Джалло, Сьерра-Лионе, Африка
Сегодня, 12 июня, жители и гости Бердска празднуют День России. На различных площадках города торжества, посвященные празднику, начались с 10 часов утра.
Подростки с сувенирной атрибутикой, посвященной дню России
На аллеях парка с утра можно было приобрести сувениры, научиться раскрашивать объемные фигуры или самому выступить в роли холста — подставить лицо под кисть художника.
Можно научиться раскрашивать объемные фигуры
У фонтана с самого утра обучали сборке и разборке оружия. Курсанты военно-патриотических клубов продемонстрировали процесс разборки и сборки на время.
Школьник учится разбирать оружие
Коллективный поиск нового способа разборки оружия
Автор видео Слава Душин
Некоторые аттракционы в городском парке отдыха пользовались огромной популярностью. А некоторые, как вот этот «настоящий» экскаватор, были незаслуженно обойдены вниманием посетителей.
«Одинокий» экскаватор
Незадолго до начала праздничного концерта танцевальные коллективы делали «контрольный прогон» своих номеров.
Контрольный прогон танца
Контрольный прогон танца
На площади Горького в Бердске торжественные мероприятия начались после полудня. К этому моменту в воздухе уже разлилось неудержимое тепло, переходящее в жару, приправленную запахами шашлыка и сладкой ваты. Кто-то искал спасения в тени деревьев, а кто-то — в воде фонтана. Это же не считается купанием, запрещенным на территории фонтана?
Маленький бердчанин, под присмотром мамы, постигает ценность воды в жару
Сидеть и слушать голос воды — бесценно
К началу торжественной части праздника на главной площади города собралось много бердчан. Несмотря на жару, отсутствие тени и ограниченный доступ к фонтану, горожане пребывали в отличном настроении.
Лето и праздник — море позитива
Автор видео Слава Душин
Концерт открыли школьники, изучающие один из видов из восточных единоборств — тэквондо.
Ки-я!
После нескольких приветственных речей, доносившихся с о сцены, на площадь Горького вкатилась колонна велосипедистов, участвовавших в велопробеге. Они проехали по всему городу, стартовав у ДК «Родина». Такая в Бердске традиция на 12 июня.
Колонна велосипедистов
Папа с сыном под флагом
Участница велопробега
Автор видео Слава Душин
Велосипедист Тимофей рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о своих впечатлениях от пробега
Автор видео Слава Душин
Позднее один из участников велопробега, гость из солнечной Африки Абубакар Джалло, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о себе, о России и о россиянах.
Автор видео Слава Душин
Группа от общества глухих, участвовавшая в велопробеге
Кроме того, на празднике был замечен «букет цветов» из Китая. Группа девушек со своей преподавательницей во главе занимаются обучению китайскому языку, ведя «конфуцианский» класс в НГУ. Ван Линь рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о своей группе и о своих впечатлениях от пребывания в России.
Группа учителей китайского языка
«Меня зовут Ван Линь. Я директор с китайской стороны в НГУ. Мы все приехали сюда, чтобы помогать русским в изучении китайского языка. Мы все преподаватели китайского языка в НГУ, у нас там есть класс Конфуция. Мы услышали, что сегодня день России, а в Бердске есть ярмарка, и мы как раз сегодня … … и мы все приехали сюда, во-первых, посмотреть, во-вторых, мы бывали здесь раньше на конференции, только по городу мы не были. Мне, конечно, самой все нравится — Академгородок, потому что там воздух чистый, весь городок в лесу. Свежий воздух. Люди воспитанные, образованные. А Бердск мне тоже нравится — город хотя и небольшой, да только люди гостеприимные. … Мы хотим пожелать крепкой дружбы между нашими странами, между нашими народами…»
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