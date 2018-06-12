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Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском

Погибли четверо, в том числе 1,5-годовалый ребенок. Предположительно, иномарка врезалась в дорожное ограждение и, перевернувшись на крышу, упала в реку. За рулем была молодая женщина.

12.06.2018 Фото: vk.com/krivodanovkanews, vk.com/incident_nsk Нет комментариев

Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском

Машина упала в воду с моста

Сегодня, 12 июня, днём на трассе в Криводановке Новосибирской области легковой автомобиль Honda Accord упал с моста в реку, перевернувшись на крышу. В салоне находились 4 человека. Все погибли — молодая женщина-водитель, её муж, их 1,5-годовалый сын и мужчина-пассажир.

По предварительной информации, иномарка с алтайскими номерами врезалась дорожное ограждение на мосту, от чего перевернулась на крышу и упала в воду — в реку Криводановка. Авария произошла в направлении Северное объезда.

Сейчас машину уже подняли из воды. На месте работают спасатели, полиция, а также бригада реаниматологов.

Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском

Машина всмятку

Официальной информации о смертельном ДТП, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на данный момент ни от областного управления МВД, ни от МЧС нет.

В группе «Криводановка и Марусино» в ВКонтакте начали сбор средств в помощь родным погибшей семьи:

-Сегодня в нашем селе произошло огромное горе. Погибла семья и их маленький сыночек. Нет слов, чтобы описать все горе. Скорбим всем селом. Счёт бабушки 639002449065223515 (Татьяна Владимировна) Сбербанк. Помогите, кто чем может. В нашем селе всегда помогают людям в беде.

Утонула семья вместе с Honda Accord после ДТП под Новосибирском

Погибшие супруги


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