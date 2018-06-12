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С Днем России!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой, благоденствия и процветания!

12.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех Бердчан и Гостей города с Днём России!

Желаем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой, благоденствия и процветания!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.


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