США расширили список антироссийских санкций

Соединенные Штаты внесли в список санкций три физических лица и пять компаний из России, говорится в заявлении Минфина. Под ограничения попали Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как утверждает Минфин, связаны с компанией «Дайвтехносервис».

В санкционный список также вошли компании: Digital Security, «Дайвтехносервис», Научно-исследовательский институт Квант, ERPScan и Embedi. По утверждению американской стороны, все эти структуры связаны с ФСБ.

Ограничения ввели в соответствии с принятым в прошлом году законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, эти компании «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников». В качестве примера «российской угрозы» названа кибератака вируса NotPetya. США считают, что за нее ответственна Москва.

Активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.

Последний раз санкционный список против лиц, которых Вашингтон обвиняет в «кибератаках», расширялся в марте. Тогда под ограничения попали ФСБ и ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств, которых США считают ответственными за атаку вируса NotPetya.