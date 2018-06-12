В жестком ДТП из-за трактора разбились два авто и два человека пострадали в Бердске

Авария произошла сегодня, 12 июня, в начале десятого утра напротив торгового дома «Привоз», что на бердском участке трассы Р-256.

В лобовом столкновении сошлись две иномарки — «Тойота Люсида» и «Тойота Надиа». Как поясняет водитель «Надии», он ехал в сторону Искитима, а «Люсида» выскочила на встречку, обгоняя дорожный трактор.

— Его трактор спровоцировал выехать на полосу встречного движения и он въехал в меня, — рассказал АвтоБердску водитель «Надии» из Горно-Алтайска. — В результате, травмирована моя супруга.

— Не пойму, по какой причине, но у меня самопроизвольно упала «лапа» и в результате меня занесло влево, — признаётся тракторист-частник.

Медики «скорой» и спасатели МЧС оказали первую помощь находящемуся в салоне «Люсиды» водителю, после чего уложили его на носилки и перенесли в медицинский автомобиль. Фельдшер неотложки рассказала старшему из расчёта пожарной службы о состоянии пострадавшего. Как минимум, у него сломано ребро. Первую помощь медики оказали и пострадавшей в аварии пассажирке «Надии».

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах тройного ДТП с пострадавшими.

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