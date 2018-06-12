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Окровавленный труп нашли на остановке рядом с Бердском

Правоохранители полагают, что молодой мужчина скончался через несколько часов после драки в поселке Мичуринском Исктимского района. Истинные причины смерти установит экспертиза. Пока СКР проводит проверку.

12.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Окровавленный труп нашли на остановке рядом с Бердском

Тело увезли в искитимский морг

Вечером в понедельник на остановке в поселке Мичуринском Искитимского района, что на границе с Бердском, нашли труп мужчины. Он был в крови, поэтому местные жители решили, что его убили. Сообщение в полицию об обнаружении окровавленного тела поступило 11 июня в 22.30. Поскольку Мичуринский является фактически частью Бердска, куда заезжает даже городской транспорт, на место происшествия в том числе выезжали бердские полицейские.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из осведомленных источников, в поселке в ходе распития спиртного произошла драка — за несколько часов до обнаружения тела на остановке. Потом компания как будто помирилась. Но через какое-то время конфликт повторился. В определенный момент в ходе второй ссоры потерпевшему стало плохо и он скончался. И произошло это на конечной остановке бердской маршрутки, которая ходит в Мичуринский.

Поскольку причина смерти пока не установлена, говорить однозначно, от чего скончался молодой мужчина, пока преждевременно. Возможно, он умер не от последствий драки. По данным «Курьер. Среда. Бердск», тело отправили в искитимский морг для проведения экспертизы.

-Проводится проверка по факту гибели человека. Причина смерти пока не установлена, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. руководителя следственного отдела СКР по Искитимскому району Борис Монаенков.

Если выяснится, что трагическое происшествие не является убийством, Следственный комитет передаст материалы дела в отдел МВД «Искитимский».


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(1) Комментарий

  1. Анна

    Это одна компания сотоварищей, вместе пили, похоже что боролись полувсерьез, без намерений покалечить. Кровь с пенистой мокротой горлом пошла, посинел и умер. Возможно инфаркт с осложнением (отек легкого) или при драке перфорация легкого переломанным ребром. Пьянка зло..

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