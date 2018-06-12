Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и обменялись 12-секундным рукопожатием.

Как передает корреспондент ТАСС из медиа-центра, политики слегка улыбались. Кроме того, президент Соединенных Штатов несколько раз похлопал Ким Чен Ына по плечу и предложил пройти для продолжения встречи тет-а-тет.

По пути в библиотеку Трамп несколько раз приобнял лидера КНДР. В первые несколько секунд встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын выглядели несколько напряженно, однако по пути на личную встречу президент США о чем-то пошутил, что вызвало смех у Ким Чен Ына.

Направляясь на переговоры, главы двух государств общались без переводчиков.