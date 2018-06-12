10 человек погибли в столкновении катамарана и баржи на Волге

В общей сложности 28 человек находились на борту судов в момент столкновения на Волге, где катамаран врезался в баржу, сообщил во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пишет ТАСС.

По последним данным, в результате происшествия погибли десять человек, судьба еще одного остается неизвестной. Семь человек удалось спасти.

«Произошло столкновения маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось», — сказал он в ходе совещания на месте происшествия.

Заместитель главы региона Владимир Шкарин на оперативном штабе сообщил, что после столкновения с переохлаждением госпитализировали трех человек.

«Три человека госпитализированы в больницу №25 с общим переохлаждением, ссадинами, с ушибами легких. Помощь оказывается в полном объеме, жизни [ничего] не угрожает, состояние удовлетворительное. Двум оказана помощь на месте бригадами скорой помощи», — сказал он.

СПИСОК, находившихся на катамаране:

1 Сапункова Юлия

2 Сапунков Михаил — спасен, переохлаждение, ушибы

3 Кондратенко Елена

4 Неграш Виталий

5 Неграш Инга

6 Неграш Елена

7 Шкуренко Сергей

8 Алифашкин Александр

9 Алифашкина Елена

10 Елизаров Александр

11 Детистов Дмитрий — спасен, стресс, артериальная гипертензия

12 Детистова Наталья

13 Хахалев Дмитрий

14 Хахалева Анастасия

15 Шкуренко Анна — спасена, переохлаждение, ушиб лёгких, многочисленные ссадины, ушибы конечностей

16 Иванова Ольга — спасена, переохлаждение, многочисленные ссадины, ушибы конечностей По предварительным данным, пишет сайт v1.ru управлял экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. Судно было перегружено, поскольку рассчитано всего на 12 человек. Спасшиеся люди успели покинуть катамаран через окна трюма. Остальных уже мертвыми вытащили из разбитого катамарана спасатели. Катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега. Поисковая операция продолжается. В ней задействованы водолазы, катера, на береговой линии выставлены посты.

По словам Бочарова, на месте работает группировка сил — МЧС, Росгвардии, представителей администрации, полиции — около 1,4 тыс. человек.