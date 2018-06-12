Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе «Виктор Горшков»

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10 июня 222 человека совершили морской круиз на огромном комфортабельном трехпалубном теплоходе «Виктор Гашков».

Прогулки на теплоходах, уже стали доброй традицией.Шестой год подряд мы, с нашими особыми детьми открываем навигацию в городе Бердске, по приглашению нашего «крёстного папы» Александра Петровича Илющенко .

Напомним, благодаря поддержке и помощи Александра Петровича и создался наш фонд.

Семьи с особыми детьми полным составом совершили эту чудесную прогулку.

Дети с восторгом проследовали на теплоход, с огромным интересом начали исследовать все три палубы.

Сегодняшнее мероприятие было чудесным!

С утра погода была настораживающе пасмурной, но к полудню распогодилось,как будто для нас, для всей нашей прекрасной компании, все были такие подвижные весёлые и в то же время спокойные, атмосфера на борту была удивительно приятной и тёплой!

Родители с детьми получили колоссальное удовольствие от такого свободного непринужденного отдыха на воде семьёй в яркий, солнечный день !

Особый восторг вызвало у детей момент отчаливания и причаливания )))

Спасибо огромное капитану за мастерство,все же такой огромный теплоход.

Хочется отметить что вся команда очень позитивно и внимательно относились к нашим детям и родителям.

С удовольствием всё нам показывали и рассказывали.

День выдался солнечным , и в заливе было очень много яхточек и парусников.Что конечно стало ещё одним ярким моментом.

Так близко рассмотреть такую красоту удаётся не каждый раз .

Кто-то для себя выбрал верхнюю палубу и наслаждался морским бризом и солнышком,ну а кто-то наоборот укрылся на второй палубе в тени и с восторгом смотрели на барханы волн оставляемые теплоходом..

В общем, каждый нашёл своё местечко на теплоходе.

После того как ребятишки обследовали вдоль и поперёк теплоход и осознали на сколько он огромный , с удовольствием бегали и играли на всех палубах,но абсолютно не мешая друг другу.

Хотим выразить огромную благодарность Александру Петровичу Илющенко за многолетнюю дружбу и помощь семьям с детьми-инвалидами.

За такие приятные и яркие , положительные эмоции для всех участников прогулки.

За заботу и поддержку наших особых детей уже много много лет.

Также хотим сказать спасибо Ксении за заботу и внимание и готовность придти на помощь.

Спасибо вам от всех наших семей.

С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.

И.О . президента ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Чернецова Наталья Александровна.