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Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе «Виктор Горшков»

Хотим выразить огромную благодарность Александру Петровичу Илющенко за многолетнюю дружбу и помощь семьям с детьми-инвалидами.

12.06.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:

10 июня 222 человека совершили морской круиз на огромном комфортабельном трехпалубном теплоходе «Виктор Гашков».
Прогулки на теплоходах, уже стали доброй традицией.Шестой год подряд мы, с нашими особыми детьми открываем навигацию в городе Бердске, по приглашению нашего «крёстного папы» Александра Петровича Илющенко .
Напомним, благодаря поддержке и помощи Александра Петровича и создался наш фонд.
Семьи с особыми детьми полным составом совершили эту чудесную прогулку.
Дети с восторгом проследовали на теплоход, с огромным интересом начали исследовать все три палубы.
Сегодняшнее мероприятие было чудесным!
С утра погода была настораживающе пасмурной, но к полудню распогодилось,как будто для нас, для всей нашей прекрасной компании, все были такие подвижные весёлые и в то же время спокойные, атмосфера на борту была удивительно приятной и тёплой!
Родители с детьми получили колоссальное удовольствие от такого свободного непринужденного отдыха на воде семьёй в яркий, солнечный день !
Особый восторг вызвало у детей момент отчаливания и причаливания )))
Спасибо огромное капитану за мастерство,все же такой огромный теплоход.
Хочется отметить что вся команда очень позитивно и внимательно относились к нашим детям и родителям.
С удовольствием всё нам показывали и рассказывали.
День выдался солнечным , и в заливе было очень много яхточек и парусников.Что конечно стало ещё одним ярким моментом.
Так близко рассмотреть такую красоту удаётся не каждый раз .
Кто-то для себя выбрал верхнюю палубу и наслаждался морским бризом и солнышком,ну а кто-то наоборот укрылся на второй палубе в тени и с восторгом смотрели на барханы волн оставляемые теплоходом..
В общем, каждый нашёл своё местечко на теплоходе.
После того как ребятишки обследовали вдоль и поперёк теплоход и осознали на сколько он огромный , с удовольствием бегали и играли на всех палубах,но абсолютно не мешая друг другу.
Хотим выразить огромную благодарность Александру Петровичу Илющенко за многолетнюю дружбу и помощь семьям с детьми-инвалидами.
За такие приятные и яркие , положительные эмоции для всех участников прогулки.
За заботу и поддержку наших особых детей уже много много лет.
Также хотим сказать спасибо Ксении за заботу и внимание и готовность придти на помощь.
Спасибо вам от всех наших семей.
С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.
И.О . президента ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Чернецова Наталья Александровна.

Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе Виктор Горшков Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе Виктор Горшков Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе Виктор Горшков Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе Виктор Горшков


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    умом не понять этих бизнесменов: дома строят как попало, постоянно судятся, жители страдают, его цены завышены….

    а тут нахаляву катает на теплоходе %)

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