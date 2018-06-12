Спасибо Александру Илющенко за прогулку на теплоходе «Виктор Горшков»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:
10 июня 222 человека совершили морской круиз на огромном комфортабельном трехпалубном теплоходе «Виктор Гашков».
Прогулки на теплоходах, уже стали доброй традицией.Шестой год подряд мы, с нашими особыми детьми открываем навигацию в городе Бердске, по приглашению нашего «крёстного папы» Александра Петровича Илющенко .
Напомним, благодаря поддержке и помощи Александра Петровича и создался наш фонд.
Семьи с особыми детьми полным составом совершили эту чудесную прогулку.
Дети с восторгом проследовали на теплоход, с огромным интересом начали исследовать все три палубы.
Сегодняшнее мероприятие было чудесным!
С утра погода была настораживающе пасмурной, но к полудню распогодилось,как будто для нас, для всей нашей прекрасной компании, все были такие подвижные весёлые и в то же время спокойные, атмосфера на борту была удивительно приятной и тёплой!
Родители с детьми получили колоссальное удовольствие от такого свободного непринужденного отдыха на воде семьёй в яркий, солнечный день !
Особый восторг вызвало у детей момент отчаливания и причаливания )))
Спасибо огромное капитану за мастерство,все же такой огромный теплоход.
Хочется отметить что вся команда очень позитивно и внимательно относились к нашим детям и родителям.
С удовольствием всё нам показывали и рассказывали.
День выдался солнечным , и в заливе было очень много яхточек и парусников.Что конечно стало ещё одним ярким моментом.
Так близко рассмотреть такую красоту удаётся не каждый раз .
Кто-то для себя выбрал верхнюю палубу и наслаждался морским бризом и солнышком,ну а кто-то наоборот укрылся на второй палубе в тени и с восторгом смотрели на барханы волн оставляемые теплоходом..
В общем, каждый нашёл своё местечко на теплоходе.
После того как ребятишки обследовали вдоль и поперёк теплоход и осознали на сколько он огромный , с удовольствием бегали и играли на всех палубах,но абсолютно не мешая друг другу.
Хотим выразить огромную благодарность Александру Петровичу Илющенко за многолетнюю дружбу и помощь семьям с детьми-инвалидами.
За такие приятные и яркие , положительные эмоции для всех участников прогулки.
За заботу и поддержку наших особых детей уже много много лет.
Также хотим сказать спасибо Ксении за заботу и внимание и готовность придти на помощь.
Спасибо вам от всех наших семей.
С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.
И.О . президента ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Чернецова Наталья Александровна.
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умом не понять этих бизнесменов: дома строят как попало, постоянно судятся, жители страдают, его цены завышены….
а тут нахаляву катает на теплоходе
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