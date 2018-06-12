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«Серебро» чемпионата по волейболу

На протяжение столь длительного времени в мастерстве и профессионализме соревновались 7 мужских команд.

12.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал СШ «Авангард»:

В течение шести месяцев в спортивных залах дома спорта «Авангард» проходил открытый чемпионат города Бердска по волейболу среди мужских команд. На протяжение столь длительного времени в мастерстве и профессионализме соревновались 7 мужских команд. Чемпионат проходил в 2 круга. На предварительном этапе сыграли по 12 игр каждая из команд. Наравне со взрослыми состязались воспитанники СШ «Авангард». Мальчишки 14-15 лет показали замечательный результат, проиграв на предварительном этапе 1 игру.
Затем состоялись игры плей-офф, при которых участник выбывает из турнира после первого же проигрыша.На этом этапе наши ребята обыграли команду «Зерновое». А в 1/2 финала обошли САХиКо. И в финале волейболисты СШ «Авангард» уступили команде «БАНК» со счётом 3:2, таким образом войдя в ТОП3 и завоевав «серебро» чемпионата.
Места распределились следующим образом:
1 место — команда «БАНК»
2 место — Авангард 1
3 место — Авангард 2
Лучшим игроком признан волейболист СШ «Авангард» Степанов Кирилл.
По словам тренера сборной «Авангард» Анатолия Скоробогатова, ребята хорошо играли на протяжении всего чемпионата и по его итогам выполнили норматив 2 спортивного разряда.

Серебро чемпионата по волейболу Серебро чемпионата по волейболу Серебро чемпионата по волейболу Серебро чемпионата по волейболу Серебро чемпионата по волейболу Серебро чемпионата по волейболу


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