Господин Фантомас решил помыться и …

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист

И снова здравствуйте!!!!!!

Сегодня праздник!!!! День независимости!!! Правда, от кого?….На кой и зачем…..

Так вот в этот праздник г-н Фантомас решил помыться и побриться после 2-х дачных дней.

И что же Вы думаете?… У нас по праздникам горячая вода не бежит…. Кто виноват и в чем секрет, я думаю, наш мэр знает Шестернин, хотя можно его фамилию и с маленькой буквы печатать….

Ну так вот, воды горячей мы не видели уже месяц, так вода тёпленькая, а мы платим как за горячую….

Вот такие праздники в нашей деревне……. Всем привет всегда ваш Фантомас…..

PS. Курьер-Среда месяц назад писал, что установили камеру на переезде у вокзала. Но камеру поставили, а яму с кабелем так и не закопали…. У нас в России наверно все так делается, главное отрапортовать, а там фиг с ним)))))

Сходим — проверим яму — ваша редакция