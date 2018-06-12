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Господин Фантомас решил помыться и …

Ну так вот, воды горячей мы не видели уже месяц, так вода тёпленькая, а мы платим как за горячую….
Вот такие праздники в нашей деревне

12.06.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист Фантомас:

И снова здравствуйте!!!!!!
Сегодня праздник!!!! День независимости!!! Правда, от кого?….На кой и зачем…..
Так вот в этот праздник г-н Фантомас решил помыться и побриться после 2-х дачных дней.
И что же Вы думаете?… У нас по праздникам горячая вода не бежит…. Кто виноват и в чем секрет, я думаю, наш мэр знает Шестернин, хотя можно его фамилию и с маленькой буквы печатать….
Ну так вот, воды горячей мы не видели уже месяц, так вода тёпленькая, а мы платим как за горячую….
Вот такие праздники в нашей деревне……. Всем привет всегда ваш Фантомас…..

PS. Курьер-Среда месяц назад писал, что установили камеру на переезде у вокзала. Но камеру поставили, а яму с кабелем так и не закопали…. У нас в России наверно все так делается, главное отрапортовать, а там фиг с ним)))))

Сходим — проверим яму — ваша редакция


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Внимание! Через несколько минут с вами будет говорить Фантомас!

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