По ул.Островского люди не смогут пройти без болотных сапог из-за поребрика

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На улице Островского дома -1 поставили поребрик именно в том месте? где его не должно быть? так как там проходит ливневка туда, куда стекает с дороги вода. Теперь из-за поребрика из-за затора вода будет разливаться по всей дороге Островского -1, где люди не смогут просто напросто пройти без болотных сапог! Куда смотрит администрация Бердска?