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По ул.Островского люди не смогут пройти без болотных сапог из-за поребрика

Куда смотрит администрация Бердска?

11.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей Иванович:

На улице Островского дома -1 поставили поребрик именно в том месте? где его не должно быть? так как там проходит ливневка туда, куда стекает с дороги вода. Теперь из-за поребрика из-за затора вода будет разливаться по всей дороге Островского -1, где люди не смогут просто напросто пройти без болотных сапог! Куда смотрит администрация Бердска?

По ул.Островского люди не смогут пройти без болотных сапог из за поребрика По ул.Островского люди не смогут пройти без болотных сапог из за поребрика


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