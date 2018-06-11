По ул.Островского люди не смогут пройти без болотных сапог из-за поребрика

Фотомарафон «Моя любимая тёща!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
СК расследует убийство найденной под чемоданом в лесополосе Бердска молодой жительницы Искитима
Горел вагончик на трассе Р-256 в Бердске
Фестивалем национальных культур отметит День России Бердск
Фильм Серебренникова «Лето» собрал в первый уик-энд проката 26,3 млн рублей
На митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола» пришли около 3 тысяч человек в Москве
Яблони Сиверса украли в городском парке Бердска
$2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти»
Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене
Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске