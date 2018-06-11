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Поезд насмерть сбил мужчину в Новосибирской области

Неизвестный попал под рабочий поезд при переходе железной дороги в неположенном месте на перегоне Инская-Чемской.

11.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Поезд насмерть сбил мужчину в Новосибирской области

Неизвестный получил на рельсах травмы, не совместимые с жизнью

В воскресенье, 10 июня, в 9:46 на перегоне Инская – Чемской в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под рабочий поезд попал мужчина. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-центре Западно-Сибирском филиале РЖД.

В результате происшествия пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

— Западно-Сибирская железная дорога призывает проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей, быть предельно внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности. Переходить железнодорожные пути нужно только в строго отведенных местах, при пересечении не надевать наушники и капюшон, — напоминают в ведомстве.

Последний подобный инцидент произошел под Бердском 31 марта. Около остановочной платформы «52 км» Искитимского района поезд сбил девушку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ночью в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инской поступило сообщение от машиниста проходящего состава о том, что на перегоне Бердск-Икитим он увидел лежащее на обочине тело человека с признаками железнодорожного травмирования.

Лично погибшей установили сразу — при ней были документы. На обочине железной дороги нашли тело жительницы Бердска 1993 года рождения. Предварительно установлено, что она проехала свою станцию и возвращалась обратно, передвигаясь по железнодорожным путям.

Трагедия произошла в трех остановках пригородной электрички от Бердска в направлении Искитима на территории Искитимского района.


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