Поезд насмерть сбил мужчину в Новосибирской области

Неизвестный получил на рельсах травмы, не совместимые с жизнью
В воскресенье, 10 июня, в 9:46 на перегоне Инская – Чемской в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под рабочий поезд попал мужчина. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-центре Западно-Сибирском филиале РЖД.
В результате происшествия пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
— Западно-Сибирская железная дорога призывает проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей, быть предельно внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности. Переходить железнодорожные пути нужно только в строго отведенных местах, при пересечении не надевать наушники и капюшон, — напоминают в ведомстве.
Последний подобный инцидент произошел под Бердском 31 марта. Около остановочной платформы «52 км» Искитимского района поезд сбил девушку, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ночью в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инской поступило сообщение от машиниста проходящего состава о том, что на перегоне Бердск-Икитим он увидел лежащее на обочине тело человека с признаками железнодорожного травмирования.
Лично погибшей установили сразу — при ней были документы. На обочине железной дороги нашли тело жительницы Бердска 1993 года рождения. Предварительно установлено, что она проехала свою станцию и возвращалась обратно, передвигаясь по железнодорожным путям.
Трагедия произошла в трех остановках пригородной электрички от Бердска в направлении Искитима на территории Искитимского района.
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