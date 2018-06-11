СК расследует убийство найденной под чемоданом в лесополосе Бердска молодой жительницы Искитима

Через три дня после происшествия в лесу Бердска стали известны некоторое подробности. Напомним, что 8 июня в начале пятого часа дня в лесополосе у бердского участка трассы Р-256 был найден труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Тело оказалось спрятанным под чемоданом. Страшную находку в 50 метрах от дороги близ Нового поселка обнаружили гуляющие в лесу. Труп был прикрыт чемоданом: очевидно, его хотели спрятать. Не исключено, что ее уже мертвой привезли в большой дорожной сумке на колесиках.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», погибшую задушили. На шее следователи обнаружили странгуляционную борозду, характерную для смерти от удушения. В тот же день, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство.



-Мы возбудили уголовное дело. Тело с признаками насильственной смерти. Когда будет произведена экспертиза, установим причину смерти, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

По его словам, личность погибшей уже установлена. Ведется расследование, рассказал Михаил Сергеевич, сообщив, что подробностей дела следствие озвучит чуть позже. Между тем, по информации «Курьер. Среда. Бердск» от компетентных источников, следователи установили, что убитой оказалась жительница Искитима.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на место обнаружения трупа выезжал недавно назначенный начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов, а также представители руководства регионального главка полиции.