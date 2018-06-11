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Горел вагончик на трассе Р-256 в Бердске

В результате пожара огнем поврежден деревянный пол в вагончике на ул. Барнаульской.

11.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Горел вагончик на трассе Р 256 в Бердске

Пожарные за несколько минут потушили огонь

Пожар произошел в ночь на понедельник в Бердске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 11 июня в 00:56 в Бердск загорелся вагончик по ул. Барнаульская. В результате пожара огнем поврежден деревянный пол. В 01:03 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.


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