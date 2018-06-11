Горел вагончик на трассе Р-256 в Бердске

Пожар произошел в ночь на понедельник в Бердске, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Сегодня, 11 июня в 00:56 в Бердск загорелся вагончик по ул. Барнаульская. В результате пожара огнем поврежден деревянный пол. В 01:03 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.