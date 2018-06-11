Фильм Серебренникова «Лето» собрал в первый уик-энд проката 26,3 млн рублей

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» собрал в первый уик-энд проката в России и СНГ 26,3 млн рублей, следует из предварительных данных по кассовым сборам за 7-10 июня портала kinobusiness.com.

В первый день проката, 7 июня, лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах.

Картина рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», его взаимоотношениях с лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко, его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года, пишет ТАСС.

Фильм «Лето» был включен в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. В России ленту впервые показали 2 июня после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Московская премьера картины состоялась в понедельник в «Гоголь-центре». Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.