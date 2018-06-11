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Фильм Серебренникова «Лето» собрал в первый уик-энд проката 26,3 млн рублей

В первый день проката, 7 июня, лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах.

11.06.2018 Фото: © Filmpro.ru Один комментарий

Фильм Серебренникова Лето собрал в первый уик энд проката 26,3 млн рублей


Кадр из фильма «Лето» © Filmpro.ru

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» собрал в первый уик-энд проката в России и СНГ 26,3 млн рублей, следует из предварительных данных по кассовым сборам за 7-10 июня портала kinobusiness.com.

В первый день проката, 7 июня, лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах.

Картина рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», его взаимоотношениях с лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко, его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года, пишет ТАСС.

Фильм «Лето» был включен в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. В России ленту впервые показали 2 июня после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Московская премьера картины состоялась в понедельник в «Гоголь-центре». Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Натёрли тему! А смотреть невозможно! УГ! =-O

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