На митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола» пришли около 3 тысяч человек в Москве

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в воскресенье, 10 июня, прошел митинг оппозиции и правозащитников, передает корреспондент РБК.

На согласованный митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию без репрессий и произвола», по разным оценкам, пришли от 1,7 тыс. человек (данные ГУ МВД по Москве) до 3 тыс. человек (подсчет организаторов).

«Здесь около 3 тыс. человек. Акция проходит хорошо. Никаких инцидентов нет. Полиция идет навстречу. Только в самом начале задержали пожилого человека, у которого была надпись «царизм надоел», но его выпустили из автозака», — рассказал РБК в середине митинга один из организаторов акции, член ПАРНАС Михаил Шнейдер.

Правозащитник Лев Пономарев уточнил РБК, что позже на выходе полицейские задержали еще троих, и в настоящее время они находятся в ОВД «Красносельское».

Сама акция продолжалась около трех часов. Активисты вышли с плакатами в поддержку заключенных, которых, по их мнению, лишили свободы по политическим мотивам. В частности, на многих плакатах, которые принесли с собой участники митинга, был изображен режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке двух терактов и создании террористического сообщества, который объявил голодовку 28 дней назад. Активисты требовали также предоставить свободу его соратнику Александру Кольченко, проходящему с ним по одному делу, брату основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Олегу, проходящему по «делу «Ив Роше».

Кроме того, на акцию пришли противники строительства фан-зоны на территории МГУ имени М.В. Ломоносова. Они стояли с растяжкой «Нет фан-зоне у МГУ». Одна из активисток держала плакат в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. В своем большинстве пришедшие на акцию выступали против «преследований и репрессий».