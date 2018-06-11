На митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола» пришли около 3 тысяч человек в Москве

По данным полиции, в мероприятии приняли участие порядка 1,8 тыс. человек, организаторы оценивают число собравшихся в 3 тыс. человек
На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в воскресенье, 10 июня, прошел митинг оппозиции и правозащитников, передает корреспондент РБК.
На согласованный митинг на проспекте Сахарова «За свободную Россию без репрессий и произвола», по разным оценкам, пришли от 1,7 тыс. человек (данные ГУ МВД по Москве) до 3 тыс. человек (подсчет организаторов).
«Здесь около 3 тыс. человек. Акция проходит хорошо. Никаких инцидентов нет. Полиция идет навстречу. Только в самом начале задержали пожилого человека, у которого была надпись «царизм надоел», но его выпустили из автозака», — рассказал РБК в середине митинга один из организаторов акции, член ПАРНАС Михаил Шнейдер.
Правозащитник Лев Пономарев уточнил РБК, что позже на выходе полицейские задержали еще троих, и в настоящее время они находятся в ОВД «Красносельское».
Сама акция продолжалась около трех часов. Активисты вышли с плакатами в поддержку заключенных, которых, по их мнению, лишили свободы по политическим мотивам. В частности, на многих плакатах, которые принесли с собой участники митинга, был изображен режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке двух терактов и создании террористического сообщества, который объявил голодовку 28 дней назад. Активисты требовали также предоставить свободу его соратнику Александру Кольченко, проходящему с ним по одному делу, брату основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Олегу, проходящему по «делу «Ив Роше».
Кроме того, на акцию пришли противники строительства фан-зоны на территории МГУ имени М.В. Ломоносова. Они стояли с растяжкой «Нет фан-зоне у МГУ». Одна из активисток держала плакат в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. В своем большинстве пришедшие на акцию выступали против «преследований и репрессий».
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Накануне любой попытки государственного переворота раздается плач о том, что совсем нет свободы «простому человеку». Царскую Россию называли полицейским государством. Но при царе на каждую волость приходилось в лучшем один урядник, но чаще все ограничивалось околоточным. С приходом «свободы» пришлось создать мощнейший аппарат под названием, ЧК, потом НКВД. И чем больше раздувался институт карателей, тем больше становилось преступников. Именно в такой последовательности, а не наоборот. Новая советская власть увеличила карательные органы в десятки раз.
Обратный процесс, к сожалению, простым уменьшением карательных органов не решить. Душегубы чаще всех говорят о душах человеческих. Поэтому первым врагом нынешних либералов была, есть и будет то, что рождает в человеке совесть, честь, любовь к ближнему, к Отечеству.
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очень много рассуждений про «гонения» в СССР и сегодняшней РФ! А реально если посмотреть?! Райкин говорил, что хотел, Жванецкого слушали и колхозники, и члены Политбюро! Высоцкого — то же самое! (Все гонения на Высоцкого в театре из-за пьянки и наркоты, к чему он пристрастился!) Народ тоже не очень-то и молчал: возмущались не только а кухнях, но и на собраниях в коллективах!
Сегодня по тв, на радио, в печатных сми сплошной поток критических суждений — никого не расстреливают, даже не трогают! А вот западные сми вполне себе управляемые из идеологических центров. Попробуй там разинуть рот про «отделение» — тюрьма ( Пучдемон и правительство Каталонии сидят в «демократической тюряге» только в путь!)! Заговори о сотрудничестве с Россией — и ты изгой, заклюют!
Так что — «Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться? » (С)
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Все правильно, гонения на шутов в СССР были на уровне легкого шлепка. Кому шуты мешали? Кроме фиги в кармане и мокрых штанов, они не способны ни на что.
Гнали, убивали тех, кто реально мог противостоять духовной деградации. Хрущев обещал провезти по стране напоказ последнего попа. Это как животное, опасное для людей. В этом вся суть либерализма. Поэтому «наши западные партнеры» готовы иметь дело с любой властью в России, даже с националистами и профашистами, кроме той, которая стоит на основе православия. .
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