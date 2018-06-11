Фестивалем национальных культур отметит День России Бердск

Отдел культуры Бердска обнародовал программу торжеств, посвященных Дню России. Напомним, что этот день, 12 июня, является выходным. Поэтому рабочий день перенесли на субботу, 9 июня.

Во вторник, 12 июня, с 12.00 до 20.00 на площади Горького будут работать торговые ряды.

Праздничная программа «День соседей» с участием отряда аниматоров начнётся в 11:00 по адресу: ул. Ленина, 33.

Патриотическая акция «Триколор» пройдёт с 12:00 до 13:30 на площади Горького.

Интерактивная площадка от ВПК «Единство» в городском парке культуры и отдыха начнётся в 12:00 и пройдёт до 13:30 часов.

Городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню России — 14:00-15:30 — площадь Горького.

Городская молодежная акция «Я-гражданин!», посвященная Дню России в рамках городского торжественного мероприятия — 14:00 — площадь Горького.

Городская спортивно-массовая акция ВелоБердск-2018

Открытие городской спортивной акции ВелоБердск-2018 в 13:00 — ДК «Родина» (маршрут по улицам: Красная Сибирь, Маяковского, Свердлова, К. Маркса, площадь Горького).

Показательный проезд участников акции ВелоБердск-2018 по площади Горького в 14:05.

Участники Велопробега возложат цветы к Вечному огню на мемориале Славы в 14:30.

Вахта памяти, посвященная Дню России — 13.30-14.30 — Мемориал Славы.

Тематические мероприятия

Городской открытый фестиваль «Пой, гармошечка» в 11:00 в ГДК.

Торжественная церемония принятия присяги курсантами ВПК «Единство» в 15:00 у Мемориала Славы, Пост №1.

Городской фестиваль национальных культур Бердска

Празднование Дня России в Бердске в 2018 году отмечено проведением городского фестиваля национальных культур.

Его главное отличие от проводимых ранее международных фестивалей в том, что инициаторами и организаторами стали бердские национальные культурные автономии и Дом дружбы Бердского историко-художественного музея. В остальном же городской фестиваль продолжит все славные традиции популярного межнационального праздника.

Фестивальная программа откроется на площади Горького в 12:00 часов национальными выставками. Здесь же в ходе мастер-классов можно будет освоить основы народных ремесел таких, как плетение на коклюшках, валяние, вязание ковриков, а также научиться играть в нарды.

Пришедших на спортивную площадку парка с 15:00 до 17:00 ждут мини-футбольные состязания и веселая семейная эстафета, а на танцплощадке с 16:30 до 17:00 можно будет поиграть в национальные игры. На аллеях парка юным бердчанам предложат пройти увлекательный квест «ЭтноБердск» и проявить свои таланты в конкурсе рисунков на асфальте. Самым успешным участникам, безусловно, вручат призы!

Также памятные подарки и дипломы в этот день получат победители конкурсов, которые проходили в преддверии фестиваля: конкурсы рисунков, поделок, колыбельных и художественного чтения. Одним из них стал конкурс на название и логотип фестиваля. Кто победил в нем, и как будет называться наш бердский фестиваль национальных культур, мы узнаем на торжественном открытии фестиваля в 16:00 на большой сцене площади Горького.

Открытие продолжится большой концертной программой, в которой песни и танцы представят более 11 национальностей. Вместе с бердскими артистами на сцене выступят гости: чувашский коллектив «Хӗльхем» Прокопьевского района Кемеровской области, вокальные коллективы из Новосибирска и Академгородка.

Завершится фестиваль в 20:00, его финал обещает быть ярким и запоминающимся!