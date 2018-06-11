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Фестивалем национальных культур отметит День России Бердск

Целый день 12 июня на разных площадках города пройдут разнообразные праздничные события.(АФИША)

11.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фестивалем национальных культур отметит День России Бердск

Финал праздника обещает быть зрелищным

Отдел культуры Бердска обнародовал программу торжеств, посвященных Дню России. Напомним, что этот день, 12 июня, является выходным. Поэтому рабочий день перенесли на субботу, 9 июня.

Во вторник, 12 июня, с 12.00 до 20.00 на площади Горького будут работать торговые ряды.
Праздничная программа «День соседей» с участием отряда аниматоров начнётся в 11:00 по адресу: ул. Ленина, 33.

Патриотическая акция «Триколор» пройдёт с 12:00 до 13:30 на площади Горького.

Интерактивная площадка от ВПК «Единство» в городском парке культуры и отдыха начнётся в 12:00 и пройдёт до 13:30 часов.

Городское праздничное мероприятие, посвящённое Дню России — 14:00-15:30 — площадь Горького.

Городская молодежная акция «Я-гражданин!», посвященная Дню России в рамках городского торжественного мероприятия — 14:00 — площадь Горького.

Городская спортивно-массовая акция ВелоБердск-2018

Открытие городской спортивной акции ВелоБердск-2018 в 13:00 — ДК «Родина» (маршрут по улицам: Красная Сибирь, Маяковского, Свердлова, К. Маркса, площадь Горького).
Показательный проезд участников акции ВелоБердск-2018 по площади Горького в 14:05.
Участники Велопробега возложат цветы к Вечному огню на мемориале Славы в 14:30.

Вахта памяти, посвященная Дню России — 13.30-14.30 — Мемориал Славы.

Тематические мероприятия

Городской открытый фестиваль «Пой, гармошечка» в 11:00 в ГДК.

Торжественная церемония принятия присяги курсантами ВПК «Единство» в 15:00 у Мемориала Славы, Пост №1.

Городской фестиваль национальных культур Бердска

Празднование Дня России в Бердске в 2018 году отмечено проведением городского фестиваля национальных культур.

Его главное отличие от проводимых ранее международных фестивалей в том, что инициаторами и организаторами стали бердские национальные культурные автономии и Дом дружбы Бердского историко-художественного музея. В остальном же городской фестиваль продолжит все славные традиции популярного межнационального праздника.

Фестивальная программа откроется на площади Горького в 12:00 часов национальными выставками. Здесь же в ходе мастер-классов можно будет освоить основы народных ремесел таких, как плетение на коклюшках, валяние, вязание ковриков, а также научиться играть в нарды.

Пришедших на спортивную площадку парка с 15:00 до 17:00 ждут мини-футбольные состязания и веселая семейная эстафета, а на танцплощадке с 16:30 до 17:00 можно будет поиграть в национальные игры. На аллеях парка юным бердчанам предложат пройти увлекательный квест «ЭтноБердск» и проявить свои таланты в конкурсе рисунков на асфальте. Самым успешным участникам, безусловно, вручат призы!

Также памятные подарки и дипломы в этот день получат победители конкурсов, которые проходили в преддверии фестиваля: конкурсы рисунков, поделок, колыбельных и художественного чтения. Одним из них стал конкурс на название и логотип фестиваля. Кто победил в нем, и как будет называться наш бердский фестиваль национальных культур, мы узнаем на торжественном открытии фестиваля в 16:00 на большой сцене площади Горького.

Открытие продолжится большой концертной программой, в которой песни и танцы представят более 11 национальностей. Вместе с бердскими артистами на сцене выступят гости: чувашский коллектив «Хӗльхем» Прокопьевского района Кемеровской области, вокальные коллективы из Новосибирска и Академгородка.

Завершится фестиваль в 20:00, его финал обещает быть ярким и запоминающимся!


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