Куда звонить об отключении воды? В доме антисанитария

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лариса:

Срочно!!! Куда звонить жителям микрорайона??? Отключили воду горячую и холодную вчера жителям Павлова и Кр. Сибирь и Рогачева! Объявлений нет!! Было объявление об отключении с 9.00 утра до устранения, но в 12.00 вода была дана. Люди запас воды израсходовали и вылили за ненадобностью посчитав, что авария устранена. В 23.00 воду и горячую и холодную отключили!!!! 9 июня рабочий день, людям собираться на работу! В доме антисанитария. Сотрудники диспетчерской службы в данном случае я звонила в УК СКС равнодушно отбрехиваются и бездействуют. Телефон горячей линии и Санэпидемстанции не сообщают. Говорят, что они их не знают.

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