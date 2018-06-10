Я задал 5 вопросов Путину

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Прошла очередная прямая линия Владимира Владимировича Путина. Отношение к данной прямой линии самое различное.

Многие смотрели от начала до конца, интересуясь происходящими событиями и оценками их Президентом. Некоторые просто ожидали ответ на интересующийся вопрос. Некоторые смотрели отрывками. Но есть и такие, что не смотрели.

Оценки можно услышать и положительные, и отрицательные, и никакие. Все это зависит от того, что все мы разные.. Но главный эксперт и судья- это время, которое и даст оценку всему сказанному и показанному на прямой линии.

Что увидел я в данной прямой линии? Сама прямая линия проходила в новом формате. Деятельное участие принимали не только Президент, журналисты, но и заместители Премьер-Министра, и Министры, и Губернаторы., отвечая на задаваемые вопросы. Я задал 5 вопросов. На сегодняшний день на все вопросы получил уведомления о получении вопросов. В уведомлениях указано какие меры приняты. Один вопрос направлен в Правительство для ответа на вопрос. Два вопроса в Министерство строительства и ЖКХ для ответа. Один вопрос в Генеральную прокуратуру для ответа. На один вопрос просто написано, что обращение зарегистрировано и указан номер регистрации. Наверное думают, куда направить для ответа. На два вопроса уже получил ответы из Министерства строительства и ЖКХ на 11 и на 4 страницах. Так что не зря проходила прямая линия. Практически на прямые линии я постоянно задавал вопросы, но такого подхода к рассмотрению вопросов не было.

Из вышеизложенного убежден, что прямая линия проходила не как очередная, а проходила с привлечением чиновников высшего руководства для ответов на нерешенные вопросы с объяснением причин. Данным подходом к вопросам Президент показал то. что он проводит линию для дела, для решения поставленных задач, направленных на улучшение жизни. Вот всем бы чиновникам России так оперативно работать, как сработал Президент на прямой линии с вопросами