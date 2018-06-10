Кто может объяснить почему дорожает газ на автозаправках?

… по коммуналке цена не изменилась, и к нефти газ отношение не имеет.

В рубрику «Сообщи свои новости» Дмитрий:

Кто может объяснить почему дорожает газ на автозаправках, по коммуналке цена не изменилась, и к нефти газ отношение не имеет.

Похожие записи