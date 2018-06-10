Найдено водительское удостоверение

$2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти»
Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене
Забор вдоль дороги поставили по президентскому проекту на ул. Ленина в Бердске
С разрушенного крыльца упала и сломала шейку бедра жительница 5-этажки в Бердске
За 3 млн рублей и за 5 дней отремонтируют часть главной улицы Бердска
Путин подарил китайскому лидеру русскую баню
Минобороны меняет правила призыва срочников
Чрезвычайной признать ситуацию с обрушением домов просит в области мэр Бердска
Дренаж в Бердске: Украли солярку у строителей осушительной системы жители подтопляемых домов