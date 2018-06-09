Под застройку готовят футбольное поле в Северном микрорайоне Бердска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала жительница Северного микрорайона:

— На единственном футбольном поле на микрорайоне Северный демонтированы и вывезены футбольные ворота. Ворота хоть и были без сетки, но нашим, не избалованным благами детям, этого было достаточно, чтобы гонять мяч. Сейчас даже этой малости нет! Хочу отметить, что ворота были основательно вкопаны в землю и вероятности упасть у них не было. Почему проще оказалось вывести их чем натянуть сетку? Что планирует наш муниципалитет на месте детского футбольного поля? Или ждём очередных новостей как дети в Северном в кустах ханку варят? Где наш хваленый лозунг: «Все лучшее детям!».

В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» выяснит, куда и почему увезли футбольные ворота. И что собирается делать с площадкой власть.