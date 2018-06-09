$2 млн на взятку Улюкаеву просит вернуть генерал из «Роснефти»

Бывший глава службы безопасности «Роснефти», генерал Олег Феоктистов действительно обратился в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о возвращении $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки, ставшей основанием для его задержания.

«Суд в конце июня решит вопрос о разрешении неясностей, связанных с исполнением приговора в отношении Улюкаева в части денежных средств в размере $2 млн по ходатайству Феоктистова», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Она напомнила, что заседание назначено на 29 июня.

В декабре 2017 года в ходе суда над Улюкаемым его адвокат Тимофей Гриднев заявил, что $2 млн для оперативного эксперимента экс-глава службы безопасности «Роснефти» Феоктистов взял у своего знакомого. «Согласно показаниям Феоктистова, $2млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в «Роснефть», — сказал адвокат.

При этом защитник напомнил суду, что привлечение частных денег для оперативного эксперимента по делу бывшего главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Дело Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Вину Улюкаев не признает, настаивая, что в отношении него была совершена провокация со стороны главы «Роснефти» и ФСБ.

В субботу стало известно, что Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Перемерках — поселке в черте Твери.

В региональном управлении УФСИН агентству заявили, что не имеют права давать информацию о местонахождении заключенных и не комментируют данную информацию.

Как сообщается на сайте регионального УФСИН, ИК-1 — исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Лимит ИК-1 составляет 1535 мест, в том числе участок колонии-поселения 25 мест. На 1 января 2018 года фактическое наполнение — 1459 человек, в том числе на участке колонии-поселения 41 человек.

В учреждении действуют 16 отрядов, из которых два отряда с улучшенными материально-бытовыми условиями, один отряд для проведения отпусков и один отряд со строгими условиями отбывания наказания. В учреждении функционируют штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение камерного типа.

В настоящее время в ИК-1 по кооперации с Тверским вагонзаводом выпускается 100 наименований металлоизделий. В швейном цехе организован пошив сумок, рюкзаков, спецодежды для коммерческих фирм Москвы и Твери. Освоен выпуск полотенцесушителей из нержавеющей стали, чердачных и винтовых лестниц; действует участок по ремонту сельскохозяйственной техники.

В учреждении имеется своя хлебопекарня, развивается подсобное хозяйство: птицеводство яичного направления, производство овощей открытого и закрытого грунта.