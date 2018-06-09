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Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене

Ранее об идее российского лидера встретиться с Трампом в столице Австрии сообщали СМИ. Президент США звал российского лидера в Вашиннгтон.

9.06.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Кремль: Путин может встретиться с Трампом в Вене

Путин и Трамп встречались ровно год назад

Возможность проведения встречи лидеров России и США в Вене затрагивалась в ходе разговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В то же время конкретных договоренностей о месте встречи пока нет, подчеркнул он, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», — сказал Песков. Он пояснил, что в Вашингтоне и Москве «рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов».

На вопрос о том, обсуждалась ли возможность проведения саммита глав двух стран в столице Австрии с канцлером Себастьяном Курцем, Песков не дал однозначного ответа, отметив, что «упоминалось, что Вена может стать таким городом».

«Но каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось», — добавил он.

По данным The Wall Street Journal, Путин во время визита в Австрию обсудил с канцлером возможность проведения своей встречи с Трампом в Вене. При этом, как замечало издание, это предложение исходило от самого российского президента. Просьбу Путина о встрече в австрийской столице Курц, по словам источника, пообещал передать в Белый дом. В администрации президента США, комментируя эту информацию, подтвердили, что власти Австрии выражали готовность принять у себя саммит. «Австрийцы заявили о своей готовности провести встречу между президентом Трампом и президентом Путиным. Однако, хотя оба лидера ранее обсуждали возможность организации встречи, нам нечего сообщить к этому моменту», — заявлял официальный представитель Совета национальной безопасности США.

Во время мартовского телефонного разговора Трампа и Путина американский президент предложил провести встречу в своей резиденции в Вашингтоне. Возможность встречи двух лидеров неоднократно обсуждалась на высоком уровне в обеих странах, однако о конкретных договоренностях до сих пор неизвестно. Сам Путин во время визита в Австрию заявил, что ответственность за затягивание сроков подготовки встречи лежит на американской стороне. Российский президент предположил, что причиной этого стала «ожесточенная внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах».


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